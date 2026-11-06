ITF台灣國際旅展買一送一！ 攜手北港武德宮黑虎將軍聯名 出國送財運

北港「武德宮」過爐「開運錢母」。 圖：東南旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊市場年度盛事「2026 ITF台灣國際旅展」即將盛大登場！「東南旅遊」看準年底出國潮、寒假春節連假及明年春櫻商機，搶先釋出最強優惠，主打「海外行程買一送一」與結合團體旅遊便利與自由探索的「自遊團隊」系列，同時首度攜手雲林北港「武德宮」，打造最受矚目的跨界聯名話題。

跨界聯名北港武德宮「黑虎將軍」 買行程送過爐開運錢母

今年「東南旅遊」突破傳統，首度與雲林北港「武德宮」人氣 IP「黑虎將軍」合作，以「黑虎帶路飛出好財運」為主題，為旅展添增滿滿財氣與話題。展場特別設置「黑虎將軍」主題打卡區，加入 LINE 好友贈北港「武德宮」過爐加持的「東南聯名開運錢母」。於旅展期間購買指定海外團體行程，下單加碼贈「天庫財水」，讓旅客不僅能歡樂出航，更能開運賺大錢。

▲東南旅遊吉祥物「哞寶」。 圖：東南旅遊／提供

▲韓國買一送一－慶州佛國寺秋天。 圖：東南旅遊／提供

海外團體買一送一、熱門行程早鳥搶先卡位

東南旅遊本次集中火力推出「買一送一」與「早鳥特惠」兩大主打方案，涵蓋亞洲短線與季節限定行程：

● 買一送一超值搶購：涵蓋韓國、越南熱門目的地。韓國濟州島5日（原價23,900元起）入住五星藍鼎酒店；韓國釜山5日（原價19,888元起），安排季節賞楓及海洋觀光列車體驗；韓國首爾5日（原價25,500元起），主打保證入住獨家海景渡假村與暢玩樂天世界。越南北越下龍灣5日（原價36,900元起），安排頂級下龍灣遊船、米其林美食與五星住宿；峴港5日（原價38,900元起），全程五星住宿與龍蝦吃到飽。

● 冬季限定浪漫行程：北海道釧路流冰天使5日（43,888元起），一次收藏流冰觀光船、旭山動物園與雪樂園；北陸名古屋6日(39,900元起)合掌屋點燈及日本最大名花之里燈節。北歐極光10日（129,900元起）包含聖誕老人村、帝王蟹捕撈體驗。

▲東南全新推出的「自遊團隊」，給想要自由行，也想有人帶的旅客更方便的旅遊選擇。 圖：東南旅遊／提供

自遊團隊正夯!跟團便利與自由探索一次兼得

想出國又懶得做功課，也不想每天被行程追著跑？東南旅遊推出「自遊團隊」系列，機票、住宿、交通全包辦，保留自由活動天數，要逛街或體驗當地生活，通通自己決定！更加碼附贈網卡或交通券，自由走跳超方便。

涵蓋日韓、東南亞及歐洲等目的地 : 泰國曼谷5日（17,900元起），市區飯店連泊，吃吃逛逛超自在；日本九州5日（29,900元起），保留兩日自由活動，還送熊本路面電車一日券；歐洲奧捷10日（59,900元起）布拉格連泊，加贈一日交通票，用自己的步調走進歐洲城市。

▲九州自遊團隊5日3萬有找，兩天自由日讓旅客安排自己的旅遊風格，福岡 Lalaport 最適合購物派旅人。 圖：東南旅遊／提供

春節寒假、賞櫻提早預購 最高現省萬元

針對年底至明年的長假規劃，東南旅遊提供多款強檔商品：

● 春節與長程主題遊：東京雙迪士尼5日（69,900元起）搶攻親子春節市場；越南富國島5日全程升等五星飯店（41,888元起）；長程線土耳其10日（59,800元起）直飛當日抵達及洞穴旅館連泊兩晚。

● 春季賞櫻早鳥：九州春櫻高千穗5日（32,900元起）串聯高千穗與湯布院；東京河津櫻5日（40,900元起）提早佈局櫻花季。

線上旅展同步開跑 日本票券買一送一

針對無法親臨現場的旅客，東南旅遊「ITF 線上旅展」同步推出日本熱門票券買一送一（包含大阪 HARUKAS 300阿倍野展望台門票、日本各地樂享券等），以及購買機票日本、韓國航線現折599元，國泰航空指定長程航線（歐美紐澳）享優惠現折1,000元。

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