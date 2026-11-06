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阿米暴動！ BTS高雄開唱倒數「紫愛你」全城應援美翻　陳其邁手拿阿米棒搶換頭貼、巨型打卡點、港灣夜景一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝陳其邁FB粉專、漢神巨蛋購物廣場、義享時尚廣場
圖／翻攝陳其邁FB粉專、漢神巨蛋購物廣場義享時尚廣場

阿米準備好迎接天團了嗎？ 南韓天團 BTS（防彈少年團）於11/19、21、22一連三天於高雄世運主場館的演唱會倒數計時中，市長陳其邁搶先換上拿著「阿米棒」的紫色應援頭貼，各大人氣地標與商業紛紛響應，整個高雄再度陷入「紫愛你（I Purple You）」浪漫燈海！

高雄全城絕美紫色應援再度來襲！由高雄市長陳其邁11/5搶先換上紫色系臉書頭像，手持BTS官方應援手燈「阿米棒」，用行動迎接天團到來。

陸續還有高雄各大代表性景點紛紛點亮夢幻的「防彈紫」燈光，例如「高雄流行音樂中心」建築本體與蜂巢造型外觀全面換上紫光，港灣水面上更映出超唯美的紫色倒影。

各大商場與巨型應援讓粉絲一秒陷入紫色應援氛圍，包含：

「義享時尚廣場」戶外LED/巨幅壁貼與三大巨型應援打卡點等阿米收藏。

圖／義享時尚廣場
圖／義享時尚廣場

圖／義享時尚廣場
圖／義享時尚廣場

「漢神巨蛋購物廣場」一樓戶外大螢幕與B1的七米大道，也打上「I PURPEL YOU」應援文字。紛紛推出戶外LED巨幅壁貼與特色打卡點，讓粉絲一秒陷入紫色應援氛圍。

圖／漢神巨蛋購物廣場
圖／漢神巨蛋購物廣場

「夢時代購物中心」摩天輪以紫色夢幻燈光閃礫，呈現另類的高雄之眼。

圖／夢時代購物中心
圖／夢時代購物中心

「義大遊樂世界」義大摩天輪也來應援，預計將於11/19、11/21、11/22限定三天，讓摩天輪點亮滿滿應援紫！

圖／夢時代購物中心
圖／夢時代購物中心

配合演唱會熱潮，BTS 官方快閃店已於11/5在 義享時尚廣場盛大登場。雖然採預約制入場並設有限購規定，但首日仍吸引大批粉絲湧入搶購。服飾、帽T以及限量的桌子與黑膠唱片等周邊人氣強強滾，現場補貨不斷，甚至開放預購，讓粉絲們直呼買到手軟。

圖／義享時尚廣場
圖／義享時尚廣場

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