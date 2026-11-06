陸劇《早春晴朗》台中快閃店登場！欒念、尚之桃現身新光三越　近百款限定周邊一次收藏

陸劇迷準備朝聖！人氣陸劇《早春晴朗》限定快閃企劃來到台中，11月5日起至12月6日進駐新光三越台中中港店10樓天空劇場，將劇中令人印象深刻的職場場景與浪漫情節搬進百貨空間，讓粉絲彷彿走進男女主角欒念、尚之桃工作的廣告公司「翎美」，近距離重溫兩人的心動日常。現場除了規劃多處主題拍照場景，也集結近百款周邊商品，提供劇迷一次收藏的機會。

圖／耕宇文創、辰星計畫提供

《早春晴朗》以廣告職場為故事背景，描述北漂女孩尚之桃與個性犀利的總監欒念，從工作上的摩擦逐漸發展出感情，展開一段充滿甜蜜與拉扯的戀愛故事。作品播出後人氣持續攀升，曾連續3週登上Netflix全球非英語劇集週榜第2名。這次台中限定企劃特別以劇情元素為設計靈感，入口設置大型角色視覺牆，讓粉絲能與男女主角及劇中人物合影，現場還有串聯經典畫面的劇照長廊，搭配熟悉台詞重溫劇情；另外也設置心願留言牆，讓觀眾留下追劇感想，並透過紀念機票蓋章卡，為這趟追劇之旅留下紀念。

圖／耕宇文創、辰星計畫提供

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周邊收藏也是此次活動亮點之一，現場規劃近百款主題商品，包括重現劇中元素的「鍵帽項鍊典藏禮盒」、限量520張燙金編號官方設計小卡，以及以劇中薩摩耶為靈感的壓克力旋轉化妝鏡，另有主題禮盒與驚喜福袋「勇氣袋」等商品。配合優酷國際會員推廣，台中站也將推出限定新品，讓喜愛劇中角色的粉絲有機會帶回專屬收藏。

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活動期間同步推出消費回饋，凡入場消費即可獲得紀念機票蓋章卡1張，可至現場蓋章台收集限定印記；消費不限金額，還能加價80元購買活動主題提袋。單筆消費滿1,000元，可獲得隨機款式心動書籤1張及桂花牛奶飲料兌換券1張；滿2,500元則加贈A3燙金海報1張，共有4款隨機贈送，贈品可累計兌換，數量有限、送完為止。《The Early Spring》限定企劃台中站自11月5日至12月6日於新光三越台中中港店10樓天空劇場登場，週一至週四營業時間為11：00至22：00，週五至週日則為10：30至22：00，想與欒念、尚之桃同框的劇迷，不妨把握期間限定機會前往朝聖。

圖／耕宇文創、辰星計畫提供

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