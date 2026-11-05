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最強餐券買一送一！ 「2026 ITF旅展優惠懶人包」五星飯店Buffet半價、住宿券每人最低1100元起必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者、台灣觀光協會提供
圖／各業者、台灣觀光協會提供

年度大型旅展要登場了！ 2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館舉行，今年多家飯店推出限量優惠，從五星飯店自助餐半價、餐券買一送一，到住宿券下殺3.7折都有，還有指定時段快閃商品，整理各家飯店優惠一次看！

|餐券優惠篇|

●寒舍集團

圖／寒舍集團提供
圖／寒舍集團提供

寒舍集團祭出每日指定商品5折，包括「探索廚房」、「MU TABLE」等，每款限量50組，其中台北寒舍艾美酒店「探索廚房」平日自助餐券4張一組，原價8,200元、特價4,100元，將於11月8日限定販售。

●台北美福大飯店

彩匯自助餐廳旅展餐券優惠。圖／台北美福大飯店提供
彩匯自助餐廳旅展餐券優惠。圖／台北美福大飯店提供

台北美福大飯店則推出彩匯單人自助晚餐券，每日下午3點限時優惠1,600元，吸引Buffet愛好者關注。

●凱撒飯店連鎖

圖／凱撒飯店連鎖提供
圖／凱撒飯店連鎖提供

凱撒飯店連鎖也推出現場限量餐券優惠，每日上午10點開賣「聯合餐券買一送一」，每張890元(原價2,156元)，約4.1折，單筆購買10張送1張、50張送8張，買100張再加碼送22張。另外，聯合住宿券每張2,799元，買10送1，換算每晚最低只要2,545元起，展場攤位位於M105。

●台北士林萬麗酒店

圖／台北士林萬麗酒店官網
圖／台北士林萬麗酒店官網

台北士林萬麗酒店則推出多款餐飲快閃券，士林廚房平日晚餐自助餐券999元、平日午晚餐券1,099元，萬麗軒平日雙人套餐券2,860元，逸庭茶坊平日雙人下午茶套餐券999元，現場攤位為M214。

●圓山大飯店

圖／圓山大飯店提供
圖／圓山大飯店提供

圓山大飯店也有多種餐飲票券，涵蓋松鶴自助餐、金龍餐廳及圓山牛排館等選擇，部分雙人、四人餐券推出買10送1，現場另有搭配西密道導覽的餐飲套券限量優惠。

|住宿券優惠篇|

●圓山大飯店

圓山大飯店推出旅展首日限定快閃商品，11月6日將限量販售10組驚喜住宿券，每組5,999元，原價16,280元，約3.7折。

●台北遠東香格里拉

圖／台北遠東香格里拉提供
圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉則推出豪華客房雙人住宿券，含早餐優惠價5,399元，展場消費滿額另有餐券、住宿好禮加碼。

●台北士林萬麗酒店

圖／台北士林萬麗酒店提供
圖／台北士林萬麗酒店提供

台北士林萬麗酒店也有住宿優惠，尊貴山景客房平日雙人住宿券5,999元，原價28,586元，現場另推出平假日雙人快閃住宿券，同樣5,999元，適合想安排台北度假的民眾。

●桃禧飯店集團

桃園喜來登酒店優廚西餐廳。圖／桃禧飯店集團提供
桃園喜來登酒店優廚西餐廳。圖／桃禧飯店集團提供

桃禧飯店集團包含桃園喜來登、台北八里福朋喜來登及多間假日酒店。推出聯合住宿券。每套5張售價11,000元（每張面額2,200元），只要 持1張券就能入住臺北車站智選假日酒店、桃園智選假日飯店或桃園機場假日酒店，換算下來每人只要1,100元就能入住一晚。

|跨館聯合票券篇|

●老爺酒店集團

圖／老爺酒店集團提供
圖／老爺酒店集團提供

老爺酒店集團結合全台10家飯店，推出「聯合住宿券」每張3,400元，單筆買20張送2張、買30張送3張，平日雙人入住台北老爺、新竹老爺等指定據點；若持有兩張券則可升級入住知本老爺或北投老爺；聯合餐飲券每張2,180元，買10送1、買20送2。現場攤位位於M109，11月6日至9日單筆購券滿2萬元，還可參加限量刮刮樂活動，有機會抽中環島券、聯合住宿券及餐券等好禮。

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日，每日上午10點至下午6點在南港展覽館一館舉行。由於部分飯店商品採每日限量、指定時段開賣，民眾前往前可先確認攤位位置、商品販售日期及票券使用期限，避免錯過優惠。

「2026 ITF台灣國際旅展」

．日期：11月6日(五) 12:00~18:00、11月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00

．地點：台北南港展覽館一館1、4樓

．官網：2026ITF台北國際旅展

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懶人包 旅展 Buffet 住宿券 ITF台北國際旅展

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