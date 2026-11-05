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2026「屏東耶誕節」點燈時間曝！12組燈飾登場　10公尺禮物盒、8公尺薑餅屋必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／IG網友JHIH WEI 志瑋授權提供
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2026屏東耶誕節將於11月6日正式點亮屏東公園，今年以「樂園耶誕派對」為主題，規劃12組特色燈飾，從大型主題裝置、童話場景到節慶光廊，打造南台灣冬季夜遊新亮點。活動一路舉辦至2027年1月3日，除了10公尺高的巨型禮物盒與耶誕樹，還有8公尺薑餅屋、免費耶誕拍貼機、週末泡泡秀及歡樂遊行，無論親子出遊或安排情侶約會，都能感受不同於白天的公園風景。

2026屏東耶誕節必拍燈飾！巨型禮物盒、薑餅屋成焦點

今年最值得留意的拍照地標，是高達10公尺的主燈「璀璨驚喜盒」，以巨型禮物盒作為設計概念，加入機械動態、燈光變化與互動效果，入夜後透過定時展演呈現不同視覺效果。園區另一座大型裝置「星光聖誕樹」同樣有10公尺高，搭配各式節慶飾品與禮物造型，適合從廣場取景，拍下完整燈樹。

圖／IG網友JHIH WEI 志瑋授權提供
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想收集不同風格的打卡照片，可以沿著園區尋找其他主題燈區。「糖霜魔法」以約8公尺高的薑餅屋為核心，周圍結合發光樹林、南瓜馬車及互動相框，呈現甜點般的奇幻場景；「童話帽險家」則將冬季森林、胡桃鉗舞會、耶誕村與夢幻城堡融入4座情境櫥窗，適合慢慢欣賞細節。

圖／IG網友JHIH WEI 志瑋授權提供
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夜間還有「月光童話」與「星耀金冠」兩處值得停留，前者以馴鹿、雪橇及夜空意象營造奇幻氛圍，後者則以金色冠飾結合迎賓光廊，形成具有延伸感的拍照空間。加上其他甜點造型燈飾與璀璨光廊，12組燈飾各有不同主題，建議入夜後預留時間完整走訪。

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屏東耶誕節燈光秀、泡泡秀及市集活動一次看

除了靜態燈飾，屏東公園也安排5組燈光展演。主燈「璀璨驚喜盒」、「童話帽險家」、「星光聖誕樹」及「星耀金冠」每30分鐘演出1場，「月光童話」則每15分鐘展演1次。每日17時30分至22時亮燈，首場燈光展演自18時開始。

圖／IG網友JHIH WEI 志瑋授權提供
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週末及國定假日還有「夢幻泡泡秀」，每週六、日及國定假日18時至22時於屏東公園耶林大道舉行，每整點1場；搭配「歡樂遊行派對」，讓園區不只有賞燈行程，也增添互動與節慶表演。想留下紀念照片，青少年中心每日17時30分至22時提供免費耶誕拍貼機，每日限量；園區內的魔法販賣屋則販售節慶甜點、飲品及特色小物。

配合開幕，11月7日至8日還有中華一條街市集，集結美食與文創攤位；12月25日至27日則規劃耶誕小工坊，適合親子安排假日手作體驗。

2026屏東耶誕節活動資訊

活動地點：屏東公園（屏東縣屏東市中正路72號）

活動日期：2026年11月6日至2027年1月3日

每日亮燈時間：17時30分至22時

燈光展演：18時起，依各燈區場次安排

夢幻泡泡秀：每週六、日及國定假日18時至22時，每整點1場

免費耶誕拍貼機：每日17時30分至22時，地點為青少年中心

中華一條街市集：2026年11月7日至8日

耶誕小工坊：2026年12月25日至27日

停車資訊：屏東公園停車場、太平洋百貨停車場

※實際活動場次及相關安排，請以屏東耶誕節官方公告為準。

圖／IG網友JHIH WEI 志瑋授權提供
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屏東公園 公園

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