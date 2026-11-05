走過40年全新啟程！ITF台灣國際旅展 各大航空祭出年度最強促銷 抽不限航點商務艙來回機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接歲末旅遊旺季，全台最具指標性的「ITF 台灣國際旅展」將於11/06（五）-11/09（一）在台北「南港展覽館」一館登場，走過40年的 ITF，今年升級全新名稱與品牌定位，呼應「世界旅人，台灣啟程」策展主題，匯聚各國觀光局、航空公司、中央與地方政府、旅行社、星級飯店及人氣主題樂園等參展單位，攤位數達1,600格，帶來奢華度假、深度主題旅遊、自由行與團體行程等多元選擇。

「台灣觀光協會」11/02於展前記者會揭曉展會亮點與限定優惠，ITF 籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署主秘湯文琦，以及聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、貝里斯、聖文森及格瑞那丁、瓜地馬拉等國外使節與中央、地方代表到場力挺，邀請民眾一同逛展，掌握國內外旅遊新訊，尋找下一趟旅程靈感！

▲2026「台灣國際旅展」展出123個國家及城市，攤位數達1,600格，各國外使節與中央、地方代表皆到場力挺。 圖：台灣觀光協會／提供

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年 ITF 迎來40週年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。台灣正展開一場「國旅的文化復興」，據統計，目前國人平均一年國旅高達11.65次，全年累計超過2億旅次，創造逾5,640億元產值，相較20年前高鐵通車時的每年6次、30年前不到4次，顯示台灣國旅正衝上新高峰。為呼應旅遊轉型，今年參展單位也展現跨界與創新能量，本屆旅展不再只強調 CP 值，更推出眾多高單價、高度創新、具深度意義的主題遊程，歡迎民眾來ITF與各國旅遊專家面對面交流，找到屬於自己全新的人生旅程。

ITF 籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，今年 ITF 由「台北國際旅展」升級為「台灣國際旅展」，本屆匯聚123個國家與城市，規模躍居亞洲最大。並指出，台灣人口僅2,300萬，2025年出國達1,895萬人次、國旅突破2億人次，出境旅遊更是全球20大旅遊大國之一。她強調「只要國旅做得好，國際觀光客就會好」，政府各部會正以「觀光主流化」精神推動觀光，ITF 也持續擴大旅遊交易平台，協助國內外業者媒合，邀請民眾至 ITF 現場體驗文化、自然風景、農業、原住民與客家等多元旅遊魅力。

航空公司齊聚祭出最強優惠 買機票加碼抽不限航點商務艙、星野集團住宿券

今年展會航空陣容龐大，各大航空也祭出年度最強檔促銷！

「中華航空」主打熱門航線最低76折起；「星宇航空」推全航線85折起優惠，單筆消費滿2萬元即可抽亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及 SNOOPY 聯名周邊。「長榮航空」推出精選航線82折起，週末快閃桃園－香港未稅3,280元起、桃園－首爾未稅6,059元起，購票再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票！

今年最大亮點之一，「ANA 全日本空輸」睽違七年回歸，更首次攜手「樂桃航空」參展，此次推出台日航線機票未稅7,000元起，並加碼限量前100名於展場櫃台購票者加贈 ANA 原創無線充電盤。樂桃航空則首度在台公開新品牌形象空服員制服，現場追蹤樂桃航空台灣粉專，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值2萬元 Peach 點數等好禮！「日本航空」此次攜手「日本越洋航空」等七個單位共同參展，並推出旅展限定台北－沖繩經濟艙3,200元起、豪經艙10,400元起。

環遊世界零距離 捷克天文鐘實景重現 ITF 美國館力推關島、66公路朝聖之旅

各國旅遊局今年同樣打造獨具在地文化特色的展館，帶領民眾一秒置身異國風情！

「捷克觀光局」將布拉格經典的橘紅屋瓦及人氣地標「天文鐘」搬進展區，並攜手業者推出「純捷克」深度漫遊行程。向來深受海島玩家喜愛的「菲律賓觀光部」，祭出宿霧鯨鯊體驗與長灘島遊艇派對等抽獎；東京觀光財團推出江戶角色拍照區，介紹多摩地區與大島、神津島等東京島嶼的秘境景致。

今年國外單位主打強強聯手，「拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處」首度攜手貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等六個友邦國家共同參展，從加勒比海海島、中美洲古文明到南美洲自然景觀，各自展現不同的旅行魅力，現場也將帶來傳統舞蹈及拉丁音樂演出。

美國館展現超強氣勢，「關島觀光局」力邀剛獲殊榮的「2026年亞太國際小姐關島代表」Cyndal Abad 親臨會場，現場也有傳統查莫洛歌舞表演、天天抽出價值萬元的頂級海景住宿券等大獎；美國「亞利桑那旅遊局」首度參展，攜手美國重機品牌「飛鷹騎士」力推美國「66號公路」主題朝聖之旅，開展首日於指定時間至攤位加入粉絲團可獲得限量馬克杯。

▲「長榮航空」2026年 ITF 精選航線82折起。 記者-王政／攝

▲「台灣虎航」2026 ITF 線上旅展全航線單程未稅999元起，本週五準時開賣。 記者-王政／攝

旅遊趨勢改變 圓夢主題遊程夯 長線最高第2人現省2萬元 主題樂園買一送一

瞄準年末聖誕跨年、寒假與新春出遊潮，各大旅行社主打「夢想清單行程」與「主題深度遊」，祭出眾多展場限定好康與優質行程！

「可樂旅遊」獨家推出「國泰航空紐約跨年倒數自由行9日」109,888元起，還有自由行最高折抵3,000元，以及逾千組熱門旅遊票券買一送一等優惠。「五福旅遊」推出長程線指定行程第二人最高折2萬元、日本指定行程第二人最高折11,111元，以及韓國釜山慶州4日8,999元、農曆春節富國島5日第二人折8,000元。

「旅天下」鎖定農曆春節與追光檔期，祭出印度、尼泊爾、斯里蘭卡南亞賀歲行程最高折1萬元，溫哥華黃刀極光行程第二人現折6,000元。「雄獅旅遊」搶攻寒假與春節檔期，現場祭出賀歲長線團體最高現折5,000元、短線最高折3,000元、親子出遊小孩最高折1萬元，並力推頂級「2027璽寶追夢號南極半島20日」極地探險奢華巡禮。

針對寒假與新春長線出遊，「長汎假期」推寒假春節行程兩人同行最高折1萬2、春夏遊歐洲指定出發日最高每人折1萬，更搭配長榮航空新航點開航推出「北印度7日」五星饗宿39,900元起。「世邦旅遊」針對歐洲熱門路線、每年過年獨家星宇航空關島包機避冬等行程祭出第二人最高現省1萬、寒假親子遊主打小孩不佔床最高享0元。「燦星旅遊」推歐洲與世界文明探索行程第二人最高折1萬、日本小班制專業滑雪團每人最高折7,000元。

深耕文化探索的業者亦帶來多元圓夢選擇；專注特殊路線的航向「世界旅遊」強打「東非動物大遷徙15日」第二人最高省16,000元。「永信旅遊」主推極光、中南美古文明與非洲草原動物大遷徙等夢想旅程，現場報名付訂即贈 SPA 券。「AsiaYo」則主打「玩轉全球海陸旅遊，一站搞定」，下單不限金額抽價值超過十萬元的極光團，預訂 MSC 郵輪指定陽台房每日限量送5千元遊日大禮包。

▲2026台灣國際旅展登場，「可樂旅遊」推出出國行程萬元有找、自由行最高折抵3,000元、逾千組熱門旅遊票券買一送一等優惠。 記者-林宥銣／攝

▲超強卡司吉祥物齊聚一堂，為ITF熱鬧開場。 圖：台灣觀光協會／提供

雙鐵漫遊引領國旅新篇章 高鐵新車假期首賣 臺鐵假期推限定聯名便當

深度慢旅與低碳永續蔚為風潮，今年國內旅遊展區注入全新動能，由陸路交通雙雄領軍，全面開啟鐵道漫遊新視界！

「國營臺灣鐵路公司」擴大展館規模並結合甫上線的「臺鐵假期」，攜手四大旅遊業者推出兼具交通、住宿與在地風土的套裝行程，「台灣觀光協會」更攜手「臺鐵便當」推出旅展聯名限定「鱸蝦松露風味便當」。「台灣高鐵」推出明年即將上路的新世代列車「N700ST 新車假期」，開放旅展現場搶先預購「優先劃位．首席體驗」限定專案。

ITF 國內旅遊展區，更深度鏈結自然生態與在地文化。交通部觀光署集結全台特色步道與深度遊程、林業保育署「國家森林館」主推霧林帶低碳山林、原住民族委員會引領走入原鄉部落的沉浸體驗、客家委員會呈現樟之細路與水圳風光，以及國立故宮博物院以「故宮料理甚好、四日四味」策展概念，讓大眾看見傳統文物的當代新生命。展場四樓展區全方位串聯鐵道、步道、風土人文，為旅人勾勒出最具深度與永續精神的台灣慢旅新藍圖。

星級飯店人氣 Buffet 餐券限量買一送一 消費滿額再抽萬元住宿券

今年各大星級飯店集團也推出展場限定商品、首賣新品與尊榮滿額回饋，也有跨館聯合住宿券與餐券，降低消費者入手門檻。

「晶華國際酒店集團」主打「環遊晶華住宿券」買10送1；漢來飯店事業群集結北中南三館祭出最低2折起優惠。「福容大飯店」首度推出涵蓋六館的「福容徠旅通用券」，現場規劃「福容抓抓樂」互動。「六福旅遊集團」於旅展首賣「棲蘭千年神木園區森林巡遊票券」，結合專人生態導覽與五星主廚餐盒，帶領旅人深度探索霧林秘境。

「福華集團」於展期間獨家首賣「台北福華全新豪華客房兩晚體驗套票」；「台北萬豪酒店」於展場獨家開賣平假日、農曆春節與暑假皆免加價的「天際客房」與「豪華套房」住宿券，現場單筆滿額再贈好禮。「福泰飯店集團」展場限定快閃開賣今年開幕的「嵨開安旅一泊一食住宿券」，入住旗下福泰飯店完成指定任務再送牛肉麵或運動好禮！

每年 ITF 現場限時限量餐券與住宿券皆為關注重點，各家業者今年也紛紛端出排隊快閃與滿額大獎。

「寒舍集團」每日推出指定商品5折優惠，包含「台北寒舍艾美酒店」探索廚房平日自助餐券、「台北喜來登大飯店」十二廚平日自助午餐；「台北君悅酒店」每日指定時間持排隊禮 DM，單筆消費滿28,800元發票送凱菲屋平日晚餐單人券2張，滿35,800元送平日晚餐單人券3張。「大倉久和大飯店」展場限定推出限量100張的「菁英客房一泊二食平日住宿券」；「台北士林萬麗酒店」每日限量快閃平假日皆適用的「尊貴山景客房雙人住宿券」，並將萬麗軒人氣招牌「玉山酒香炙燒片皮烤鴨」搬進展攤舉辦限時試吃。

「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」結合 LINE Pay 快閃回饋，天天於現場直播抽出總價值逾5萬元的「獨棟單臥室泳池別墅」住宿券。「圓山大飯店」主打現場滿額參加轉轉樂與摸彩，推出展期限定驚喜住宿券與松鶴餐廳買十送一。「凱撒飯店連鎖」每日10:00限量「板橋凱撒蓮花餐廳泰式料理吃到飽餐券」買一送一，每日「主廚上菜秀」免費試吃米其林推薦長安葫蘆雞、嫣紅鵝等名菜。

「海霸王集團」展場每日限量推出「甲天下新台菜四人套餐券」，單筆消費滿萬元即可參加抽獎，最大獎為5,000元餐飲現金抵用券。「天成飯店集團」推出加入會員贈環保收納袋，抽蝴蝶谷雙人住宿券，購買天合尊寵卡再贈瑞穗天合假日入住不加價權益券！首度參展的「胡同燒肉」推出「享牛極選雙人套餐」餐券享79折，特惠價3,200元，現場有更多滿額贈禮與活動。

想搶先預約歲末跨年假期，或規劃2027年海內外深度慢旅與新春避寒假期，請把握指標性的年度旅遊盛會。進場探索優質航線、名廚餐飲、星級旅宿與獨具特色的主題遊程，現場每日還有精彩的國內外多元文化展演輪番登場，為您的下一趟旅行注入滿滿靈感！

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