萌到融化！「2026貓貓蟲咖波小浪漫」台中快閃　5大獨家必拍打卡點、限定周邊新品+滿額贈禮一次看

粉絲們尖叫！ 萌翻全台的貓貓蟲咖波這回直接把浪漫搬進台中，超人氣的「2026 貓貓蟲咖波 咖波小浪漫快閃店」已正式登陸臺中驛鐵道文化園區，鐵鹿大街A2盛大舉辦。

圖／翻攝臺中驛鐵道文化園區FB盼專

「咖波小浪漫快閃店」有超吸睛的 24 米浪漫角色牆、頭部長花的花咖波，現場更祭出多款限定周邊與超誘人的滿額贈與加購優惠，還有5大必拍打卡熱點及必搶周邊攻略，趕快揪團朝聖去！

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網美必拍！全台獨家5大浪漫 SPOT

為了讓粉絲拍個夠，主辦單位特別規劃了5大必拍打卡熱點，每一處都藏著滿滿的粉紅泡泡與搞怪驚喜：

小浪漫 SPOT 1 ✤ 咖波的浪漫日常（地點：大智北路，後站入口台鐵手扶梯下）

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小浪漫 SPOT 2 ✤ 咖波花花與朋友們的產地（地點：舊軌小舞台花燈架）

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小浪漫 SPOT 3 ✤ 咖波快樂花田主視覺大帆布（地點：臺中驛舊站售票大廳前廊）

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小浪漫 SPOT 4 ✤ 咖波快樂花田玻貼（地點：鐵鹿大街 A2 快閃店）

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小浪漫 SPOT 5 ✤ 我們不一樣！24米浪漫角色牆（地點：舊軌藝廊快閃店旁）

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限量新品首發與粉絲必看加購攻略

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好拍之外，現場更推出多款讓粉絲荷包失守的全新周邊，包括可預購的造型獨特的咖波花花燈吊飾盲盒、咖波絨毛磁鐵娃娃、咖波絨毛捲尺娃娃以及超萌的幽靈系列絨毛娃娃，同步推出超狂的滿額與加購回饋（數量有限，送完為止）。

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圖／2026貓貓蟲咖波 咖波小浪漫快閃店臺中站

．滿額送浪漫：單筆消費滿2,000元即贈「網紗收納包」1只（共2款隨機，可累贈）；單筆滿500元則贈「小浪漫主題紙袋」1只。

圖／2026貓貓蟲咖波 咖波小浪漫快閃店臺中站

．加購省荷包：單筆消費滿100元，即可以149元加購「提把兩用購物袋」；單筆消費滿500元，即可以299元加購「尼龍購物袋」。

圖／2026貓貓蟲咖波 咖波小浪漫快閃店臺中站

2026貓貓蟲咖波 咖波小浪漫快閃店臺中站

地點：臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2

日期：2026.10.31(六)-2026.12.06(日)

時間：11:00am-7:00pm(6:30pm停止入場)

網站：https://www.carterislandtw.com/pages/news20261012

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