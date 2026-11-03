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沖繩3200元、富國島折600元！ 2026 ITF旅展「航空優惠懶人包」 國泰、虎航、ANA還能現場抽免費機票

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台灣虎航、國泰航空、太陽富國航空提供
圖／台灣虎航、國泰航空、太陽富國航空提供

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館登場，今年共有12家航空公司參展，為大家整理目前航空業者提前釋出的實體旅展限定機票、現場抽獎及購票好康等資訊，且確認今年航空公司都集中在「1樓國外旅遊區」，想趁旅展規劃明年出國行程，可先鎖定以下優惠！

台灣虎航

圖／台灣虎航提供
圖／台灣虎航提供

台灣虎航把亮點放在旅展現場活動11月6日至9日於J709攤位設置活動，旅客只要出示ITF線上旅展購票電子行程確認單，就能兌換限量2027年桌曆；現場還有「招福虎運籤」，有機會抽不限航點來回機票等超過9,000份獎項。

國泰航空

國泰航空率先宣布「免改票手續費」彈性調整方案。圖／聯合報系資料照片
國泰航空率先宣布「免改票手續費」彈性調整方案。圖／聯合報系資料照片

國泰航空則主打實體旅展現場購票活動，11月6日至9日旅展期間，旅客可到國泰航空攤位參與活動，現場購票並完成登記，有機會抽出台北－香港來回機票；現場另有旅展相關好康。對於已經確定要前往香港、又想順便逛旅展的旅客，可以將國泰航空列入現場比較名單。

●日本航空

日本航空。圖／聯合報系資料照片
日本航空。圖／聯合報系資料照片

日本航空今年攜手日本越洋航空等7個單位參展，推出旅展限定票價，其中台北－沖繩經濟艙3,200元起、豪華經濟艙10,400元起，適合鎖定沖繩旅遊的旅客。此優惠屬旅展限定價格，實際適用日期、票價稅金及購票規則仍須依現場及航空公司公告為準。

●ANA全日本空輸

圖／ANA提供
圖／ANA提供

睽違7年重返ITF的ANA全日本空輸，今年更首度與樂桃航空攜手參展，推出台日航線機票未稅7,000元起的旅展優惠；另外，前100名於展場櫃台購票的旅客，還可獲得ANA原創無線充電盤。樂桃航空則會在現場公開新品牌形象空服員制服，旅客追蹤樂桃航空台灣粉絲專頁即可參加抽獎，有機會獲得價值2萬元Peach點數。

圖／樂桃航空提供
圖／樂桃航空提供

●太陽富國航空

圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供
圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

今年首度參加ITF的太陽富國航空同樣祭出展期限定優惠，旅客於指定期間訂購台北出發的越南航線機票，可享每人最高折600元優惠；現場還規劃抽獎活動，有機會把台北－富國島來回機票、富國島飯店住宿券及飛機模型等好禮帶回家。這家越南新航線業者也是今年旅展航空陣容中的新面孔，值得特別留意。

今年ITF航空陣容相當完整，除了上述業者外，還有華航、長榮、星宇、星悅航空、天馬航空及阿提哈德航空等參展，建議旅客實際購票前仍要確認票價是否含稅、適用日期、行李額度及促銷機位數量，以航空公司最終公告為準。

圖／ITF台灣國際旅展提供
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航空 懶人包 機票 旅展 國泰航空 台灣虎航

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