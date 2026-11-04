ITF旅展｜雄獅「世界旅遊轉運站」大秀情境體驗！寒假春節出遊日韓夯，主題旅遊×精緻璽品打造特色旅遊

ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館登場，雄獅旅遊（攤位編號：J1309）以「Future Travel Hub：雄獅世界旅遊轉運站」為策展主題，將國際機場出境大廳搬進展場，透過機場航站樓、飛機跑道、行李轉運、登機證與航班看板等元素，打造全場最具沉浸感與話題性的展區。

現場旅展優惠包括賀歲長線團體最高現折5千、短線最高折3千、親子出遊小孩最高折1萬、現場訂單滿額送雄獅專屬好禮。

雄獅旅遊觀察，2027年旅遊市場受惠於7天春節，短線行程銷售明顯成長，熱門目的地前5名依序為：日本北陸、韓國釜山、日本東北、日本北海道與日本大阪，其中日本線訂單年增逾2成，以北陸合掌村、北海道溫泉最受歡迎；韓國釜山由於中南部航班增加，寒假訂單人數占比已超越首爾；東南亞線旅客重視慢旅與五星連泊，以越南峴港、泰國清邁最受青睞。請2休11的春節請假攻略亦助攻長線需求，熱門目的地前5名依序為北歐、瑞士、義大利、奧捷與土耳其，其中以北歐極光、土耳其熱氣球、瑞士冰河列車、中歐童話小鎮等行程詢問度高。

寒假亞非線熱賣第一行程「特選土耳其11日」，每人只要43,900元起，可加購卡帕多其亞熱氣球之旅。圖片來源｜雄獅旅遊提供

寒假春節超值團體必收 日本樂園親子享萬元折扣 土耳其11日43,900元

瞄準寒假與春節，雄獅旅遊推出優質亮點行程。寒假親子出遊行程兒童最高折1萬元，推薦日本「親子京阪神5日」暢玩環球影城再送快速通關、走訪海遊館與六甲山戲雪，每人47,900元起；「親子峴港動物園5日」遊巴拿山樂園與會安珍珠水上動物園，每人26,900元起。亞非線熱賣第一超值行程「特選土耳其11日」，每人只要43,900元起，指定出發日期再贈價值100美金卡帕多其亞吉普車巡禮。

寒假推薦日本「親子京阪神5日」，親子共遊六甲山滑雪樂園戲雪，兒童最高再折1萬元。圖片來源｜雄獅旅遊提供

寒假東南亞「親子峴港動物園5日」台中出發，遊巴拿山樂園造訪知名佛手橋，每人26,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

2027春節則推薦「親子北越先鋒號5日」入住頂級先鋒號豪華遊輪，暢玩萬獸王國與珍珠樂園，每人64,800元起，親子報名折3千元；歐洲推薦「招財特選奧捷國王湖10日」，搭乘國王湖遊船一覽冬日仙境、前往哈修塔特小鎮及維也納，每人107,900元起，11月底前報名折3千；「賀歲澳洲金雪雙城9日」連泊兩晚海豚島，搭直升機俯瞰摩頓島，每人142,800元起，春節再享5千折扣；「PAK特選玩美加族10日」一次走訪溫哥華及西雅圖雙城，並入住班夫露易絲湖城堡飯店、搭乘硫磺山纜車眺望洛磯山脈，每人110,900元起。

春節「PAK特選玩美加族10日」走訪溫哥華及西雅圖雙城，並入住班夫露易絲湖城堡飯店，每人110,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

寒假出發行程首選 首爾採果滑雪體驗享2千折扣、義大利特色巡禮

迎接寒假到來，短線行程推薦「迎春首爾採果滑車滑雪5日」含滑雪教練教學、江華島斜坡滑車與採草莓體驗，寒假折2千，每人33,888元起；「泰國華欣燈光節5日」欣賞期間限定納薩塔藝術燈光，夜遊湄南河、體驗飛機椰林咖啡廳，每人22,999元起。

長線行程則有歐洲線「招財義大利巡禮10日」，安排古羅馬巡禮、多洛米緹小鎮、威尼斯連泊，行程期間更有機會巧遇威尼斯面具嘉年華，每人118,900元起；「杜拜特選7日」安排六星級亞特蘭提斯餐宴與沙漠衝沙，每人47,900元起；南美洲行程旅展加早鳥優惠，每人最高折1萬，推薦「五星秘魯漫遊13日」造訪馬丘比丘、庫斯科等世界遺產與奇景，每人269,900元起。

2027春節跟團出國推薦 北海道獨家包機流冰巡航、美西環球影城暢玩

下單春節短線行程享3千折扣，推薦「賀歲冬季北海道流冰巡航5日」結合直升機流冰巡航、破冰船、冰釣公魚與札幌雪祭，帶來全面的冰雪體驗，保住三晚溫泉，每人124,900元起；韓國「賀歲釜山雙列車韓服5日」體驗海雲台膠囊列車、松島海上纜車、韓服體驗、採草莓、滑雪體驗及海景汗蒸幕，每人56,900元起；東南亞「賀歲馬來西亞5日」入住華爾道夫與大紅花花蕊Villa，安排春節撈魚生團圓餐，每人70,800元起。

長線避寒首選「賀歲紐西蘭北島8日」，體驗帆船巡航、全黑隊互動與螢火蟲森林，春節加兒童優惠最高可省1.1萬元，每人137,800元起；美洲「賀歲美西羚羊環球10日」入住賭城兩晚五星，暢玩環球影城與羚羊峽谷，每人112,900元起，春節再折5千；「阿根廷智利雙國16日」造訪百內國家公園、伊瓜蘇瀑布參與冰川健行及瀑布衝鋒艇活動，並抵達世界最南端的城市烏斯懷亞，每人469,900元起。

精緻慢旅模式成亮點 璽品SP Collection推深度質感之旅

雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」透過飯店連泊不拉車為旅客打造慢旅體驗，熱賣前三名為北歐極光、奧捷與西班牙。「芬蘭極光北境・米蘭綺想12日」，主打直飛免轉機與飯店連泊，入住極光屋、市場獨家芬蘭華爾道夫飯店，享受精緻慢旅體驗，每人259,900元起；「西班牙冬暖風華13日」，走訪聖家堂參觀導覽，馬德里五星飯店連泊，悠閒漫步於巴塞隆納、安達盧西亞城市街道並享用特色美食，每人229,900元起；「夢幻白川鄉點燈5日」為12人小團，入住稀有的白川鄉民宿「城山館」，並安排金澤藝妓演藝與市場獨家五箇山民謠吟唱，每人102,900元起。此外，旅展現場追蹤璽品官方社群帳號或下單行程即送專屬好禮。

「目的」為旅行核心 雄獅推滑雪、馬拉松、登山、鐵道主題旅遊

旅客為興趣出發，運動主題旅遊訂單人數年成長3成，其中以滑雪最為熱門。「白馬栂池高原滑雪5日」包機直飛富山，入住步行3分鐘可達纜車站的人氣雪場Sun Plaza飯店，多元雪道與小班制教學，不論滑雪新手與進階玩家皆適合，每人65,900元起。此外，於旅展現場滑雪主題牆拍照並上傳打卡，再追蹤「雄獅滑雪」IG即免費送旅行隨身包，現場付訂滑雪行程再折1千元；加入「雄獅運動旅遊」官方LINE還可領多重好禮。

鎖定馬拉松族群的「開普敦馬拉松9日」，為非洲唯一世界大滿貫賽事、世界第八大馬拉松，保證名額，並安排桌山纜車、好望角與海豹島遊船，每人169,900元起；「2027首爾馬拉松5日」主打賽事保證名額，同時造訪景福宮、聖水洞逛街與汗蒸幕，完賽再安排烤肉慶功宴與炸雞宵夜，每人49,900元起。

「富士山登山X吉田火祭5日」由專業登山嚮導領隊帶領挑戰富士山登頂，並入住溫泉飯店緩解登山肌肉疲勞，更安排限定日本三大奇祭之一的吉田火祭體驗，每人58,900元起。

旅客為興趣出發，運動主題旅遊訂單人數年成長3成，其中以滑雪最為熱門。圖片來源｜雄獅旅遊提供

全球鐵道則以日本鐵道為基礎，年成長超過4成，「四國鐵道美學宿6日」獨家包列「千年物語」列車，入住小豆島頂奢美學宿「edit x seven」，深遊直島、小豆島雙藝術島嶼，走訪直島新美術館、安藤忠雄建築與祖谷秘境，每人74,900元起；「名古屋進東京出 雙鐵道6日」獨家包列日本絕景觀光列車「雪月花」，搭乘冬季特別趟次「六文錢列車」，一次收藏雙頂級鐵道美食體驗，每人89,900元起。旅展現場更推出打卡送行程折扣碼、下單送專屬好禮等全球鐵道限定活動。

郵輪方面，「榮耀號宮古那霸石垣5日」一次暢遊宮古、沖繩那霸與石垣島，每人23,900元起；「迪士尼探險號5日」2027年新加坡出發，把樂園搬上大海，每人28,260元起。

春節玩國旅輕旅行 自由行任意搭 香港訂房最低888

雄獅表示，2027春節國旅訂單相較去年成長3成，其中花東、阿里山與賞櫻最熱門，搶攻春節國旅商機，以一泊二食、觀光列車與質感住宿為主。「金門3日」入住金湖飯店兩晚，安排金門圍爐半牛宴與太武山祈福，早鳥現折1千，每人15,388元起；「花東3日」搭火車入住GAYA潮渡假酒店與綺麗溫泉渡假村，早鳥折2千，每人19,999元起；「鳴日廚房鹽田尋味2日」搭上鳴日廚房，以星級美饌伴團圓，走春尋味洲南鹽場，每人47,900元起。

自由行則有春節星宇包機「關島日航酒店5日」，2/2出發，限量名額每人59,900元起；訂房優惠推出「捷絲旅大阪心齋橋館」贈早餐，跨年、春節不漲價，雙人房2,830元起，「香港歷山酒店」11/6限量搶購只要888元超值優惠價。

雄獅旅遊2027春節寒假行程：

https://event.liontravel.com/zh-tw/holidays/chinese-new-year/

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306666