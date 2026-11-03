「劍湖山世界」柯南主題活動登場！摩天輪高空解謎、角色餐點必吃，消費滿額再送電影票與限定海報

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喜歡《名偵探柯南》的粉絲有新景點可以朝聖！劍湖山世界推出柯南主題限定活動，將遊樂設施、推理解謎與角色美食結合，讓遊客走進熟悉的動漫世界。除了摩天輪化身高空推理現場，還有主題餐廳推出多款角色餐點及限定收藏周邊，園區主題賣店自2026年11月1日起也祭出消費滿額贈，單筆消費達3,000元，即可獲得《名偵探柯南 第30號殺人事件》電影交換券2張，以及劍湖山世界限定海報組1組，共有3款海報，讓柯南迷一次收藏。

摩天輪變身高空推理現場！15分鐘破解天空琥珀謎題

這次活動最特別的體驗，就是結合摩天輪打造的沉浸式解謎企劃「尋找天空琥珀」。遊客登上摩天輪後，將化身調查事件的推理角色，必須在單圈約15分鐘的搭乘時間內，從題目與周遭線索中尋找蛛絲馬跡，推敲神祕寶物「天空琥珀」的所在位置，搶在怪盜基德採取下一步行動前完成任務。不同於一般地面闖關，這次將解謎過程搬到高空，讓搭乘摩天輪也成為一場限時挑戰。

圖／CoCo都可提供

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六款角色主題餐登場！柯南、基德、小蘭美食一次收集

園區摩天輪餐廳也同步換上《名偵探柯南》主題風格，推出六款角色特色主餐，將動漫人物的形象融入餐點設計。其中包括怪盜基德主題的明太子唐揚雞飯、柯南代表的菲力雞肉咖哩飯，以及毛利蘭主題的元氣炙燒拉麵，另外還有小哀、毛利小五郎與犯人造型餐點，讓粉絲用餐時也能尋找角色彩蛋。

飲品部分準備六款角色限定飲料，另有以鈴木園子、毛利蘭及遠山和葉為靈感設計的三款雪花冰。指定主餐還有機會隨機取得活動限定桌卡，購買主題飲品則附贈角色杯墊，從用餐到周邊收藏都充滿柯南元素。

圖／CoCo都可提供

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消費滿3,000元送電影票！限定海報組也能帶回家

除了園區遊樂及美食體驗，柯南粉絲還能把握主題賣店的限時滿額贈活動。自2026年11月1日起，於劍湖山世界《名偵探柯南》主題賣店單筆消費滿3,000元，即可獲得《名偵探柯南 第30號殺人事件》電影交換券2張，以及園區限定海報組1組，內含3款不同設計。電影交換券將於2026年11月6日上映後使用，限首輪戲院兌換，相關贈品數量有限，送完為止。活動規範及實際贈送方式依現場公告為準，建議出發前先確認園區最新資訊。

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