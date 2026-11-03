秋冬旅行加點冒險！日本滑雪、墾丁 SUP、澎湖淡季自駕 3 個旅行提案

天氣一轉涼，就想替自己安排一趟旅行，但除了吃美食、拍風景，還能怎麼玩出新鮮感？不妨在行程裡放進一點小冒險吧！這次精選 3 個適合放進秋冬旅行清單的提案，等到雪季去日本學滑雪、挑個海況合適的日子到墾丁划 SUP，或是在澎湖租一台車，把路線與停留時間交給自己，讓旅行多一些親自參與的樂趣。

1. 潛雪 SnowDiving

潛雪 SnowDiving

🏠 地點：日本新潟縣妙高滑雪場

🕰 課程時間：預約制，實際開課日期依當季安排

一直想把滑雪放進旅行清單，卻擔心語言不通、聽不懂教練指令，或跟不上進度？潛雪 SnowDiving 主打「夏天潛水，冬天滑雪」，冬天在日本新潟妙高高原提供全中文私人滑雪課，單板、雙板都能選擇，適合希望用熟悉的語言學習、自由安排練習節奏的人。

課程涵蓋赤倉溫泉、赤倉觀光、杉之原及池之平等雪場，每天約 5 小時教學，上課時段可與教練討論。如果有規劃冬天去一趟日本，很適合把滑雪課安排成旅程的重點，再留點時間去妙高周邊的溫泉街吃飯、泡湯，替運動後的身體好好充電。每年雪季日期可能略有不同，預約時記得一併確認當季開課日期。

2. 心海潛水中心

心海潛水中心

🏠 地址：屏東縣恆春鎮砂尾路32-1號

🕰體驗時間：全預約制

想替墾丁行程加一點新鮮感，不妨把看海的位置，從岸邊換到海面上！位於後壁湖一帶的心海潛水中心，教練具立槳證照及水上救生員資格，第一次接觸立槳的旅人也能跟著指導逐步練習。

除了常規 SUP，也能選擇透明板，讓旅行照片多一點不同的畫面。體驗費已包含一般活動照片及影片紀錄，和另一半一起划槳、和朋友努力抓平衡的瞬間都幫你記錄好了，也可以事先預約加購空拍，讓這趟海邊小旅行留下更多共同回憶！

小提醒：秋冬安排 SUP，記得把風浪條件一起放進行程考量。實際划行水域不一定在後壁湖，會依當天天候及海況安排下水地點。







3. 六合租車

六合租車

🏠 地址：澎湖縣馬公市石泉里1-5號

🕰 營業時間：

旺季（4～9 月）：08:00–19:00

最晚還車時間 18:30；最晚送機時間 18:30

淡季（10～3 月）：08:00–18:00

最晚還車時間 17:30；最晚送機時間 17:30

如果你的理想旅行，是想吃就停、想拍照就多待一會兒，澎湖淡季很適合用自駕的方式慢慢玩。秋冬東北季風較強，行程可以轉向聚落散步、老街覓食與陸上景點，開車移動也方便依風況調整路線。少排一點必去清單，把時間留給沿途偶遇的小店與風景，就是這趟旅行最迷人的地方。

對搭飛機來澎湖的旅人來說，接駁服務也是一大加分！在六合租汽車滿一天，可事先預約機場與車行之間一次免費來回接送，訂車時提供航班、同行人數及聯絡資訊即可安排，接駁採併車方式。店家也能協助行程及住宿代訂，適合想把交通與旅遊安排一起處理的人，能把力氣留給玩樂。







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