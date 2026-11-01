現省100元！嘉義萬坪歐風莊園「秀證件免費入園」 聖誕節衝1城堡「500份禮物免費拿」

歐風莊園免費入園！整個11月，蓋婭莊園「3地區」秀證件即享免門票入園，打卡歐式建築與庭園；而佐登妮絲城堡則提前預告聖誕盛典，將準備500份禮物免費送。

蓋婭莊園11月地區限定免費入園

圖／蓋婭莊園提供

羅馬浴池。圖／蓋婭莊園提供

即日起至11/30，「蓋婭莊園」針對身分證件設籍桃園市、苗栗縣、台中市或身分證字號英文字母開頭為H、K、B、L者祭出免費入園活動，出示本人有效證件正本供票務人員確認即享免門票，走訪充滿歐式風情的建築與綠意盎然的愜意庭園。

園區總占地達上萬坪，其必拍亮點除了日月鏡池外，還有維納斯許願池、羅馬浴場等夯點同樣值得一拍再拍。

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

圖／佐登妮絲城堡提供

抄筆記！嘉義人氣城堡「佐登妮絲城堡」提前宣布，2026聖誕奇幻慶典將於12/25限定登場，當天現場預計發放500份精緻聖誕禮物，邀請民眾一同共襄盛舉走進夢幻雪國，朝聖有雪花妝點的歐式城堡、璀璨聖誕燈飾、童話角色與華麗宮廷演出。

2026佐登妮絲城堡聖誕奇幻慶典

活動日期與時間：2026/12/25 11:00-16:00

禮物發放：12/25現場發送精緻聖誕禮物，限量500份、發完為止

地點：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」