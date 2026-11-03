全網瘋搶到斷貨！ 阿里山「超萌帝雉玩偶」賣光光 官方急丟ITF旅展「連4天搶鳥攻略」爽當帝雉富翁

阿里山國家森林遊樂區遊客中心近日傳出最夯的帝雉文創玩偶已「全數售罄」。對此，林業及自然保育署嘉義分署緊急公布最新搶購情報，山上的實體櫃位已經見底，想要收編這隻呆萌胖鳥的朋友，接下來唯一的機會，就是鎖定即將登場的「2026ITF台灣國際旅展」，想當帝雉富翁就趁最後一波限時搶貨大作戰！

圖／翻攝阿里山國家森林遊樂區FB粉專

自從林保署推出以台灣原生種帝雉為原型的「帝雉玩偶」與「鑰匙圈」，圓滾滾的療癒身形與精緻做工瞬間收服大批山友的心，引發追捧熱潮不斷，阿里山國家森林遊樂區遊客中心日前已正式公告，現場的帝雉鑰匙圈吊飾已全數售罄，而人氣玩偶也僅剩最後零星庫存、面臨斷貨危機。

圖／翻攝阿里山國家森林遊樂區FB粉專

正因一貨難求，網路上也開始出現不少黃牛與冒名詐騙貼文，聲稱有「內部管道」或「原價加價」即可代購。對此，林保署再度重申，官方從未授權任何網路電商或線上代購管道。官方定價為帝雉布偶每隻888元、鑰匙圈每個699元，呼籲民眾切勿點擊不明連結或私訊匯款，以免買到假貨或淪為冤大頭。

圖／翻攝阿里山國家森林遊樂區FB粉專

林保署宣布將把僅存的珍貴庫存搬到 2026 ITF台灣國際旅展（南港展覽館4樓・國家森林館） 進行限時限量開賣，並提醒，現場採排隊方式限量販售，每人每日限購帝雉玩偶1個、鑰匙圈吊飾1個，數量有限、售完為止。想要入手的粉絲務必筆記時間提早排隊！

每日各時段開賣資訊與限量規則如下：

-11/6（五）中午 12:00 開賣： 帝雉玩偶、鑰匙圈吊飾各 100 個。

-11/7（六）上午 10:00 開賣： 帝雉玩偶 200 個、鑰匙圈吊飾 100 個。

-11/8（日）上午 10:00 開賣： 帝雉玩偶 200 個、鑰匙圈吊飾 100 個。

-11/9（一）上午 10:00 開賣： 帝雉玩偶、鑰匙圈吊飾各 100 個。

圖／翻攝阿里山國家森林遊樂區FB粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」