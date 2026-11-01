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全台最早聖誕風！ 百年老宅變身「5米巨型粉紅禮物盒」超夢幻 限時加碼抽饗宴套餐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝瓦庫燒肉 WOW COOL FB粉專、IG@jack_hung777888授權提供
圖／翻攝瓦庫燒肉 WOW COOL FB粉專、IG@jack_hung777888授權提供

全台最快聖誕景點不能輸！ 位於台中市中區、鄰近台中火車站的超人氣燒肉名店「瓦庫燒肉」，每年總以吸睛的節慶裝置驚豔全場，2026年一樣不讓大家失望！

座落於民權路上的瓦庫燒肉，搶先在秋末冬初之際華麗變身，本身是深受在地人喜愛的日式百年歷史紅磚老宅，再次發揮超級創意，把整棟雙層樓房用耀眼的粉紅緞帶燈飾包裹，遠遠望去就能看見一座高達5公尺的「巨型粉紅蝴蝶結禮物盒」。

圖／翻攝瓦庫燒肉 WOW COOL FB粉專
圖／翻攝瓦庫燒肉 WOW COOL FB粉專

建物正面與側邊皆繫上超吸睛的巨型蝴蝶結，轉角處不僅能看見戴著聖誕帽的可愛薑餅人與造型聖誕樹，正門入口處更利用無數個紅銀色緞帶禮物盒層層堆疊，組合出獨一無二的「禮物盒聖誕樹」，快把握機會朝聖。

圖／IG@jack_hung777888授權提供
圖／IG@jack_hung777888授權提供

這場浪漫的粉紅派對預計將一路點燈陪伴大家至2027年元宵節！ 業者更應景推出社群抽獎活動，即日起至2026/11/4 23:59前，只要完成粉專指定貼文步驟，就有機會獲得「極致饗宴套餐」。拍照之餘若想順便品嚐美味燒肉，建議提前致電預約，以免向隅。

圖／IG@jack_hung777888授權提供
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瓦庫燒肉

．地址：台中市中區民權路16號 (近台中火車站)

．電話： 04-22231188

．營業時間： 平日 17:30–00:00，假日 11:30–16:00、17:30–00:00

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老宅 燒肉 瓦庫燒肉 聖誕樹

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