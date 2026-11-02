快訊

達成協議！邁威爾全股票收購Lumentum 企業價值達1150億美元

單日再砍349億元！台積電外資持股比創20年新低 鉅額交易卻驚現漲停價

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

美到太犯規！ 全台獨家「水上繡球花園＋透明水晶船」新玩法 解鎖票價、乘坐時間、水上拍攝攻略一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權提供
圖／IG@bruce570318授權提供

手機記憶體快速秒殺！ 曾以浪漫粉紅泡泡風靡全台網美圈，雲林古坑「珍 粉紅城堡 水上咖啡」正式以全新姿態重磅開幕營運，不只保留了經典浪漫造景，更重金打造全台少見的「水上繡球花園+透明水晶船」，夢幻度破表，帶你一次解鎖！

●落羽松林環抱，全台首創「水上繡球花園」

圖／IG@bruce570318授權提供
圖／IG@bruce570318授權提供

重新開幕的珍 粉紅城堡 水上咖啡，映入眼簾的是被整片翠綠落羽松林緊緊環抱的浪漫水景。有別於以往只能在平地欣賞的傳統花田，園方發揮無限創意，一團團飽滿的花球與水面交織成一片絢麗的「漂浮花毯」，在陽光與樹影的陪襯下，宛如直接走進莫內筆下的夢幻花園。

圖／IG@bruce570318授權提供
圖／IG@bruce570318授權提供

●坐上透明水晶船，解鎖水上視角新玩法

水上繡球花園精心配置了透明的小船造景，讓旅人能夠親自登上船隻，從獨家的「水面視角」取景拍照，清澈水面與繽紛花景，隨手一拍都是仙氣爆棚的霸屏美照。

圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專
圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專

園方最新公告指出，「水上繡球花園」搭乘透明水晶船，是以「一人一船200元、二人一船300元」票價，漂浮於花海的搭乘時間，則以「平日12分鐘、假日10分鐘」為限，且需採本人現場排隊登記為準。

圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專
圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專

針對水晶船的體驗，更特別規劃了相關注意事項：

-安全第一： 上船前請務必聽從現場工作人員的指引與安全規範，切勿在船上嬉戲打鬧或做出危險動作。

-乘載限制： 考量船隻載重與平衡，請依現場公告的單次乘載人數限制上下船，維護良好的拍攝體驗。

-候位排隊： 由於水上視角取景熱門，假日人潮眾多時請依序排隊等候，並愛護船身與周邊花景設施。

●幸福路、花教堂、水上鳥巢咖啡 探索滿滿粉紅浪漫

圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專(攝影 賴詠章)
圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專(攝影 賴詠章)

珍 粉紅城堡 水上咖啡除了最新上線水上繡球花園值得造訪，還有滿滿的粉紅浪漫場景，可以逐一探索，「粉紅水教堂」一座座拱型教堂式設計，還有樹林盪秋千，帶來不同欣賞視角；「粉紅色花教堂」在幸福路上，以將翠綠的樹林織成，九重葛盛開成雲霞，喜悅藤一旁展露笑容。

圖／IG@bruce570318授權提供
圖／IG@bruce570318授權提供

園方更推出「粉紅愛之船」，於歡慶開幕期間，讓民眾免費登船盡情擺拍！

圖／IG@bruce570318授權提供
圖／IG@bruce570318授權提供

珍 粉紅城堡 水上咖啡

．景點地址： 雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔49號

．入園門票： 每人 200 元（其中 100 元可折抵園區消費）

．營業時間： 週一至週日 10:00～18:00（每週二、三公休，實際狀況請依現場或官方粉專公告為準）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

美到太犯規！ 全台獨家「水上繡球花園＋透明水晶船」新玩法 解鎖票價、乘坐時間、水上拍攝攻略一次看

雲林古坑珍粉紅城堡重開幕，推出全台首創水上繡球花園與透明水晶船；票價200至300元，限時10至12分鐘，須現場排隊登記。

500盤四連霸現身！500小趴踢第二波出攤公布　集結500碗／甜與超人氣名店打造最強小趴踢

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」持續揭曉市集卡司，第二波公布14家特色品牌，從五星級飯店餐飲、創意甜點、異國料理到台灣傳統米食，集結不同飲食文化與職人手藝。11月6日至8日，從在西門紅樓北廣場與西門河岸留言，一次探索多元美食、特色飲品與生活體驗，感受「小趴踢，大能量」的市集魅力。 500盤4連霸晶華軒出攤　500碗名店也現身 500小趴踢邀請榮獲500盤4連霸的晶華軒／台北晶華酒店參與，展現五星級餐飲對食材品質與料理工藝的講究，透過多元餐飲文化與創新企劃，帶來精緻美食體驗，晶華軒將帶來「火鴨泡飯」，讓人期待。 由台裔美籍主廚 Timothy Lu 呂學明創立的 PASTA & CO.，同樣曾獲500盤，以每日新鮮製作的手工義大利麵為招牌，融合義式料理、美式創意與多元文化風味，呈現自在愜意的當代美式餐飲。 曾獲500碗推薦的店家包括台中的租界炭火蝦飯，以蝦皇蝦多多飯為主力，搭配自製無毒蝦膏醬，帶來鮮味十足的特色飯食。來自南投埔里的阿鳳米食，傳承阿嬤手藝，以草仔粿、紅龜粿等傳統米食留住家鄉味，由姊弟接棒經營，延續熟悉的滋味與人情，限定11/7 （六）出攤。以「滷香世

台鐵擴大ITF旅展展館 力推鐵道假期、限定便當、模型新品登場

2026台灣國際旅展（ITF）將於11月6日登場，台鐵今年擴大展館規模，並以「搭台鐵、遊台灣」為主軸，結合旗下「台鐵假期」平台，攜手雄獅旅遊、易遊網、Klook及KKday四大旅遊平台，展示鐵道觀光套裝行程。此外，現場也將推出旅展限定聯名便當、鐵道模型新品及文創商品優惠，其中2027年鐵道主題月曆、桌曆將於展場首賣，組合價450元，吸引鐵道迷搶先收藏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。