美到太犯規！ 全台獨家「水上繡球花園＋透明水晶船」新玩法 解鎖票價、乘坐時間、水上拍攝攻略一次看

手機記憶體快速秒殺！ 曾以浪漫粉紅泡泡風靡全台網美圈，雲林古坑「珍 粉紅城堡 水上咖啡」正式以全新姿態重磅開幕營運，不只保留了經典浪漫造景，更重金打造全台少見的「水上繡球花園+透明水晶船」，夢幻度破表，帶你一次解鎖！

●落羽松林環抱，全台首創「水上繡球花園」

圖／IG@bruce570318授權提供

重新開幕的珍 粉紅城堡 水上咖啡，映入眼簾的是被整片翠綠落羽松林緊緊環抱的浪漫水景。有別於以往只能在平地欣賞的傳統花田，園方發揮無限創意，一團團飽滿的花球與水面交織成一片絢麗的「漂浮花毯」，在陽光與樹影的陪襯下，宛如直接走進莫內筆下的夢幻花園。

圖／IG@bruce570318授權提供

●坐上透明水晶船，解鎖水上視角新玩法

水上繡球花園精心配置了透明的小船造景，讓旅人能夠親自登上船隻，從獨家的「水面視角」取景拍照，清澈水面與繽紛花景，隨手一拍都是仙氣爆棚的霸屏美照。

圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專

園方最新公告指出，「水上繡球花園」搭乘透明水晶船，是以「一人一船200元、二人一船300元」票價，漂浮於花海的搭乘時間，則以「平日12分鐘、假日10分鐘」為限，且需採本人現場排隊登記為準。

圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專

針對水晶船的體驗，更特別規劃了相關注意事項：

-安全第一： 上船前請務必聽從現場工作人員的指引與安全規範，切勿在船上嬉戲打鬧或做出危險動作。

-乘載限制： 考量船隻載重與平衡，請依現場公告的單次乘載人數限制上下船，維護良好的拍攝體驗。

-候位排隊： 由於水上視角取景熱門，假日人潮眾多時請依序排隊等候，並愛護船身與周邊花景設施。

●幸福路、花教堂、水上鳥巢咖啡 探索滿滿粉紅浪漫

圖／翻攝珍 粉紅城堡 水上咖啡FB粉專(攝影 賴詠章)

珍 粉紅城堡 水上咖啡除了最新上線水上繡球花園值得造訪，還有滿滿的粉紅浪漫場景，可以逐一探索，「粉紅水教堂」一座座拱型教堂式設計，還有樹林盪秋千，帶來不同欣賞視角；「粉紅色花教堂」在幸福路上，以將翠綠的樹林織成，九重葛盛開成雲霞，喜悅藤一旁展露笑容。

圖／IG@bruce570318授權提供

園方更推出「粉紅愛之船」，於歡慶開幕期間，讓民眾免費登船盡情擺拍！

圖／IG@bruce570318授權提供

珍 粉紅城堡 水上咖啡

．景點地址： 雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔49號

．入園門票： 每人 200 元（其中 100 元可折抵園區消費）

．營業時間： 週一至週日 10:00～18:00（每週二、三公休，實際狀況請依現場或官方粉專公告為準）

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