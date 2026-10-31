《魔法阿媽》特展免費看！桃園、松山機場統統看得到，展期一路到2027年

準備搭飛機出國，也能順道來一場台灣動畫回憶之旅！台灣經典動畫電影《魔法阿媽》推出「從1998年開始的魔法旅程」特展，選在桃園國際機場及台北松山機場設置展覽空間，讓旅客在出發前重新認識這部陪伴許多人成長的作品。活動採免費參觀方式，桃園機場展區已於10月27日開放，松山機場則從10月30日起登場，兩處展覽一路延續至2027年1月，無論是動畫迷或準備搭機的旅客，都能將展覽排進行程。

圖／取自魔法阿嬤臉書粉絲專頁

從1998年走進魔法世界！重溫阿媽與豆豆的故事

《魔法阿媽》於1998年上映，以小男孩豆豆與阿媽之間的相處為故事主軸，透過奇幻冒險串連台灣傳統民俗、家庭情感及祖孫關係。作品將日常生活中的民間信仰與鬼怪傳說融入動畫情節，塑造出既熟悉又充滿想像力的台灣故事，也因此成為不少觀眾心中的經典。

圖／取自魔法阿嬤臉書粉絲專頁

這次特展以電影近30年的發展歷程為主軸，讓觀眾重新走進作品的世界，回顧動畫角色及相關故事。官方也預告，展覽期間將分享《魔法阿媽》第二集的相關消息，讓等待續作的影迷多了一份期待。此外，現場還準備旅途平安符，提供中文及英文版本，讓出國旅客可以免費索取，為旅程增添一點台灣文化特色。

圖／取自魔法阿嬤臉書粉絲專頁

桃園、松山機場展期不同！出發前先確認展區位置

此次兩處展覽地點與開放時間略有不同。桃園國際機場展區設於第一航廈B7文化藝廊，展期從2026年10月27日至2027年1月27日；台北松山機場則設於文化藝廊，從2026年10月30日至2027年1月29日。兩處皆免門票，不需要另外購買展覽入場券。

不過，機場藝文展區可能涉及管制區域，並非所有空間都能在未辦理出境手續的情況下進入，計畫專程前往參觀的民眾，建議先確認實際展區位置及入場動線，避免到了現場才發現無法進入。若本身就有搭機需求，也能提早抵達機場，將看展安排在候機行程中，讓出國旅程從重溫台灣動畫開始。

圖／取自魔法阿嬤臉書粉絲專頁

活動資訊

展覽名稱：《魔法阿媽》特展——從1998年開始的魔法旅程

桃園機場：第一航廈B7文化藝廊，2026年10月27日至2027年1月27日

松山機場：文化藝廊，2026年10月30日至2027年1月29日

活動費用：免費

展覽亮點：回顧經典動畫歷程、旅途平安符、第二集消息預告

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