「淡江大橋燈光秀」登場！11月限定「四季流光」展演時間、8大節慶主題一次看

淡江大橋夜景再添新亮點，11月限定光影展演登場！北台灣夜間觀光又有新去處，今年正式通車的淡江大橋，將於10月31日起推出期間限定燈光展演，以「四季流光・一橋祈福」為主題，將原本分散於不同季節及節慶的燈光模式集中呈現，讓民眾不用等到特定節日，也能一次欣賞不同色彩的橋梁夜景。活動預計持續至11月27日，結合平日季節主題與週末節慶燈光，成為淡水、八里一帶夜間散步的新亮點。

8大節慶燈光輪番上場！國慶、情人節、耶誕主題都看得到

這次展演將依照日期變換燈光設計。10月31日至11月1日率先登場的是國慶與情人節模式，透過藍、白、紅三色呈現慶典氛圍，接著以紅色、粉紅色及金黃色交織出浪漫光影。11月7日至8日則安排母親節、父親節主題，分別運用紅粉色系及白色、粉藍色調呈現不同節日意象。

圖／交通部公路局提供

11月14日至15日將換上耶誕節及除夕、春節燈光，呈現節慶的歡樂與喜氣；11月21日至22日則以中秋節、端午節為主題，透過金黃色及綠色系燈光呼應傳統節日。平日則依序推出春、夏、秋、冬四季模式，從綠光、藍光到橘光、紅紫色系，讓橋梁隨著主題展現不同風貌。

平日、假日點燈時間不同！周邊公園也能安排夜遊。

圖／交通部公路局提供

想掌握最佳觀賞時段，得留意平假日時間差異。平日週一至週五的主題展演安排於晚間6點至8點，週末則延長至午夜12點，讓民眾有更多時間欣賞燈光變化。淡江大橋由國際建築團隊Zaha Hadid Architects參與設計，橋體造型結合舞者姿態、夕陽景色及雙手合十的意象，入夜後搭配不同燈色，更能凸顯建築線條。

規劃行程時，也可串聯淡水老街、漁人碼頭及八里左岸，安排傍晚看夕陽、晚間賞橋燈的半日遊。公路局提醒，欣賞展演應選擇周邊適合的觀賞空間，切勿在橋面違規停車或因拍照而影響交通，行經橋梁時也應專心駕駛。

圖／交通部公路局提供

活動資訊

活動名稱：「四季流光・一橋祈福」

展演期間：2026年10月31日至11月27日

平日展演：18：00～20：00

週末展演：18：00～24：00

地點：淡江大橋

費用：免費

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