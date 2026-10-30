高雄美食市集來了！「漢堡好港節」近50攤異國料理登場　德式豬腳、創意漢堡一次吃

想在港邊一次品嘗德國料理與跨國創意美食，高雄將迎來限定美食活動！「漢堡好港節 Harbour Beats 2026」將於10月31日至11月1日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，活動每日下午3點至晚間9點開放，免費入場。現場規劃近50個異國美食與品牌攤位，除了德國經典料理，也有結合台灣在地食材與不同飲食文化的創意漢堡，適合安排週末港灣美食之旅。

圖／高雄流行音樂中心提供

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德國經典料理搭配跨國漢堡 壽桃、蘿蔔糕也變身新吃法

這次市集主打德國飲食文化，現場預計集結德式香腸、德國豬腳、巴伐利亞啤酒及薩克森威士忌等特色餐飲，讓民眾體驗德國常見的肉食料理與餐酒風味。漢堡主題也不只停留在德國傳統吃法，活動還推出多款融合不同飲食文化的創意組合，包括台式壽桃漢堡「桃氣三杯雞」、蘿蔔糕素漢堡，以及港式油蔥雞菠蘿堡，將熟悉的台灣與港式元素放進漢堡之中，呈現跨國料理的趣味。

圖／高雄流行音樂中心提供

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6組台德音樂人接力演出 首度來台戶外短片漫步同步登場

除了美食，現場也安排音樂與影像體驗。音樂演出邀請來自漢堡的創作歌手Sophia Kennedy、音樂人BOVIY，以及台灣的椅子樂團、雷擎L8ching、呂允Lu Yun與臺德混血饒舌歌手Majin，共6組音樂人輪番登台。另一項亮點則是德國漢堡影像策展團隊「A Wall is a Screen」首度來台，利用高流建築外牆作為放映空間，帶領觀眾一邊步行、一邊欣賞短片，將戶外電影融入港灣街景。此外，活動也規劃親子床邊故事、水上手球及微醺繪畫等體驗，讓不同年齡層都能找到參與方式。

圖／高雄流行音樂中心提供

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漢堡好港節2026活動資訊1次看

活動由德國經濟辦事處、高雄流行音樂中心及德國漢堡自由漢薩市文化與媒體部共同主辦，10月31日至11月1日下午3點至晚間9點，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群舉行，免費入場。高雄日航酒店也同步推出限定優惠，高流會員於活動期間前往RB22天空酒吧消費，並出示「漢堡好港節」現場打卡限時動態，即可兌換230毫升德國啤酒1杯，詳細參與條件以官方公告為準。

圖／高雄流行音樂中心提供

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活動日期：2026年10月31日至11月1日

活動時間：15：00－21：00

活動地點：高雄流行音樂中心珊瑚礁群

活動費用：免費入場

官方資訊：德國經濟辦事處活動頁面

圖／高雄流行音樂中心提供

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