500小趴踢帶領深度對談 迪拉、馬世芳與乙乙三場講座跨界登場

除了音樂演出，500小趴踢也將講座帶進西門河岸留言，邀請三位不同領域的創作者，從音樂、飲食到生活觀察，展開深度對話。

11月6日18:00至19:30，顏社創辦人迪拉以「當代嘻哈品味漫談：我們聽嘻哈的變化與演進」為題，從90年代Golden Era、2000年代Trap崛起談到串流時代的音樂樣貌，分享音樂載體、製作風格與聆聽品味的轉變，帶領聽眾重新思考當代嘻哈文化與「好音樂」的標準。

顏社創辦人迪拉將於11月6日 （五）帶來「當代嘻哈品味漫談：我們聽嘻哈的變化與演進」講座。圖／講者提供

11月7日14:00至15:30，作家、廣播人與節目主持人馬世芳帶來「吃好吃，寫好吃，拍好吃──從飲食書寫到美食節目」，分享如何將記憶中的味道轉化為文字與影像，以及出版飲食文集《也好吃》、製作同名公視節目的經驗，並談及參與「500盤」、「500碗」的心路歷程。

作家、廣播人與節目主持人馬世芳將於11月7日帶來「吃好吃，寫好吃，拍好吃──從飲食書寫到美食節目」講座。圖／講者提供

11月8日13:00至14:30，擁有近30萬Instagram追蹤者的圖文創作者乙乙，以「我哦齁，我驕傲」為題，從日常觀察出發，探討社會對「正常」的想像，邀請大家接納自身的獨特性，在多元差異中看見每個人的美好。

人氣圖文創作者乙乙將於11月8日帶來「我哦齁，我驕傲」講座。圖／講者提供

講座活動開放事先報名，但仍需完成闖關任務後方可入場，事先報名者可保留座位，講座開始前10分鐘開放未報名者入場。

馬上報名去｜ https://www.accupass.com/event/2610270325031454211403

講座與演唱會活動，每日均需要完成戶外闖關活動後，憑完成之闖關卡後才能兌換當日手環進入。講座活動後會進行清場，無法使用物品占位。每日入場手環款式不同，當日可憑手環重複入場。無法跨日入場，請重新參與闖關活動。

活動嚴禁直播、拍攝影片並發布於社群、禁止使用單眼相機、禁止踩高等，若經發現將會請您出場。活動嚴禁夜排，每日排隊準則為完成闖關任務後，才能開始排隊，活動相關資訊如有異動，請以主辦單位最新公告為準。主辦單位保留對本活動現場解釋、變更、調整的權利。

「500小趴踢2026」將於11月6日至11月8日在西門紅樓北廣場與西門河岸留言登場。戶外市集免費入場，室內講座與音樂表演須完成戶外闖關活動後方可進入。詳細活動資訊與最新消息，請持續關注《500輯》官方網站及Facebook、Instagram，一起在西門放慢步伐，感受小趴踢的大能量。

500小趴踢2026 日期：2026年11月6～8日（五至日） 室外場域時間：周五1700~2200、周六1200~2200、周日1200~1800 室內場域時間：周五1800~2200、周六1400~2200、周日1300~1800 地點：西門紅樓北廣場、西門河岸留言 主辦單位｜500輯 場地協力｜西門紅樓 永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集 指定合作｜yoxi、去趣 合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機