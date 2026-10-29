一招拿免費門票！ 「2026 ITF台灣國際旅展」11/6南港開跑 「飯店餐券5折、住宿破盤3.7折」最強省錢法一次看
ITF旅展必知省錢法公開！ 全台規模最大的「2026 ITF台灣國際旅展」即將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館盛大登場，今年集結了123個國家及城市、共1,600個攤位。一次教你免費門票怎麼拿？飯店餐券、住宿破盤優惠懶人包快看！
2026 ITF旅展／聰明省錢：免費門票與預售優惠怎麼拿？
想要入場先省一筆？大會特別推出「公益捐血贈票」活動，民眾只要在10月31日至11月7日期間，攜帶身分證至北北基宜 18 個指定據點完成捐血 1 袋（250c.c.），即可免費獲得1張門票（每人最多兌換2張，限量8,000張，送完為止）。此外，預售票也已於各大售票平台開賣至11月5日止，原價200元的門票可享180元的9折優惠。
2026 ITF旅展／美食控必看：頂級自助餐券下殺5折起
每年旅展最受矚目的重頭戲莫過於各大飯店的餐券優惠！寒舍集團在展期四天推出每日指定商品5折、限量50組的超殺好康，其中台北寒舍艾美酒店「探索廚房」平日自助餐券4張一組，原價8,200元、特價4,100元（11月8日限定販售）。
另外，台北美福大飯店每日下午3時也限定推出「彩匯單人自助晚餐券」1,600元的優惠。凱撒飯店連鎖更祭出每日上午10點現場限量「餐券買一送一」，每張890元即可享用板橋凱撒蓮花餐廳等美味。
2026 ITF旅展／住宿與泡湯：最低 3.7 折起、滿額還能抽大獎
想安排放鬆的假期？圓山大飯店首日推出限量10組的「快閃驚喜住宿券」，下殺3.7折只要5,999元，還能抽環景套房。台北遠東香格里拉則推出豪華客房雙人住宿券含早餐5,399元。秋冬備受喜愛的泡湯與山林度假也有超多選擇，包括關西六福莊「最好玩三人住宿券」8,888元、雪霸休閒農場「平日雙人一泊三食住宿券」5,000元起。
現場消費滿額不僅有機會抽中澳門航空台北－澳門來回雙人機票、iPad Pro，還能帶走限定款迴力車等豐富好禮。
2026 ITF旅展／逛展新體驗：全新旅遊產品說明會與多國展演
今年旅展現場不僅有交通部觀光署打造的沉浸式國家形象館與 56 條精選步道情報，更新增了「旅遊產品說明會」，深入探討西班牙朝聖之路、極光探險及日本自由行等主題。主舞台區更邀請到日本山形花笠舞、韓國武術喜劇《JUMP》等精彩的多國文化展演，每日下午還有超人氣吉祥物大遊行，讓民眾在挑選行程之餘也能大飽眼福。
2026 ITF台灣國際旅展
．日期：11月6日(五) 12:00~18:00、11月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00
．地點：台北南港展覽館一館1、4樓
．官方網站：https://www.taiwanitf.org.tw/
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