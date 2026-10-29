2026「桃園花彩節」回歸時間曝光！大溪花海免費看，還有甜約翰、芒果醬開唱

秋冬賞花行程再添新選擇！「2026桃園花彩節」將於11月14日至11月22日在大溪月眉休閒農業區舉辦，今年以「花彩戀曲」為主題，結合花田景觀與音樂演出，邀請民眾走進桃園大溪，感受季節限定的花卉風景。活動預計安排李翊君、鄭怡、許景淳，以及甜約翰、芒果醬等歌手與樂團登台，讓旅客能將賞花與聽音樂排進同一趟小旅行。

圖／桃園花彩節提供

2026桃園花彩節亮點！花田景觀搭配音樂演出

桃園花彩節每年都以不同主題呈現大溪的農業景觀，今年透過「花彩戀曲」延伸花卉與情感的意象，規劃花海景觀及拍照空間，適合安排親友出遊、情侶約會或假日散步行程。除了白天走逛花田，活動期間也將安排音樂演出，卡司涵蓋經典流行歌曲與新世代樂團，包括李翊君、鄭怡、許景淳、甜約翰及芒果醬等。實際演出日期、時間與場次，仍應以主辦單位後續公布的節目表為準。

圖／桃園花彩節提供

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免費接駁車怎麼搭？串聯月眉與山豬湖生態親水園區

為方便旅客往返活動區域，主辦單位規劃免費接駁車，路線串聯月眉休閒農業區與山豬湖生態親水園區，沿途停靠月眉第一停車場、月眉休閒農業區服務中心、月眉第二停車場、多功能草皮園區停車場及山豬湖生態親水園區。接駁服務預計每日9時至18時行駛，平日約每30分鐘一班、假日約每20分鐘一班，出發前仍建議確認最新公告。

自行開車的旅客可留意周邊停車安排及交通管制。桃園市政府觀光旅遊局公告指出，活動相關道路管制期間為11月7日至11月29日，每日上午8時至下午5時實施，部分月眉路巷弄及信義路路段將限制車輛通行或採單向管制，建議提前規劃路線，並優先利用指定停車場與接駁服務。

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2026桃園花彩節活動資訊

活動日期為2026年11月14日至11月22日，地點位於桃園市大溪區月眉休閒農業區，活動時間預計為每日9時至17時。賞花之餘，也可順遊大溪老街，品嘗豆干、逛逛傳統街區，將花海、在地美食與小鎮散策安排成一日遊。演出時程、交通接駁與現場活動細節，請以桃園花彩節官方粉絲專頁及桃園市政府最新公告為準。

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