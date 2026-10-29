「22米大南瓜」最後一年！ 2026高雄衛武營萬聖節連嗨3天 「360度燈光秀升級、250攤市集、星光大道」完整時程攻略

2026高雄萬聖節盛事，將於10月30日至11月1日一連三天在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，除了活動全面升級、打造360度沉浸式南瓜燈光秀外，背後藏著一個讓大批粉絲心碎的消息，陪伴了高雄市民整整三年的「22米巨型大南瓜」，今年將迎來最終回展出！

2026高雄萬聖節 6 大必看亮點一次看

1. 22米大南瓜最後一年展出

陪伴大家走過三年的巨型大南瓜，將隨著市長任期倒數在今年迎來最終展演。主辦單位特別設計讓大南瓜長出翅膀與披風的俏皮造型，準備與大小朋友留下最後的難忘回憶。

圖／翻攝雄愛學-高雄市政府教育局FB粉專

2. 全面升級！360度南瓜燈光秀

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活動期間每天 19:00 至 21:00（每整點及半點各有一場），大南瓜將與衛武營建築物夢幻聯動，帶來全動畫、更具震撼力的360度沉浸式燈光展演。

3. 「親子裝扮星光大道」取代傳統遊行

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今年打破傳統遊行模式，改為一連兩天限定的星光大道。孩子們精心準備的萬聖節造型將直接透過現場巨幕大方放送，讓每位小朋友都能成為鎂光燈焦點。

4. 首創「裝扮基地」與豐富雙舞台

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裝扮基地： 每日上午10:00於榕樹廣場限量排隊領券，讓爸媽帶著孩子親自動手製作專屬搞怪帽與配件。

雙舞台演出： 南瓜與搞怪雙舞台邀請 MOMO親子台、YOYO家族、小公視以及紙風車劇團輪番帶來精彩的歡樂唱跳與戲劇表演。

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5. 超過250攤「搞怪市集」

結合文青時尚風與神祕鬼怪元素，北側廣場與國泰路草地集結超過250攤特色美食與創意手作好物，讓民眾逛街、吃美食、打卡一次滿足。

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6. 萬瓜燈海派對＆限量紀念品

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萬瓜燈海： 10月31日 19:00 號召民眾一同舉起手機燈光或南瓜圖片，在現場匯聚成萬人南瓜燈海。

限量好禮： 10月31日 14:00 起，只要出示萬聖裝扮即可免費領取限量星星氣球棒（每人限領1支，發完為止）。

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