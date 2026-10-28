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一張百元鈔飛日韓！ 易遊網線上旅展「100元爆品瘋搶」、雙11大阪釜山機票只要1111元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／易遊網提供
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年末最強的旅遊盛會陸續開跑！ 易遊網首度攜手超人氣原創 IP「小心臟」，盛大推出「超心動$100貨公司」線上旅展，直接把出國門檻打破，喊出只要一張「百元鈔票」就能把日韓機票帶回家！

圖／易遊網提供
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瘋搶重點一：平日中午雙時段！100元機票、五星餐券與主題飯店秒殺

圖／易遊網提供
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從即日起至 11 月 11 日止，旅展期間最受矚目的絕對是平日中午的雙時段驚喜，包含：

．上午11點「100元爆品限量搶」： 含沖繩、北海道、曼谷、首爾等熱門航點機票，以及日韓跟團 5 日遊「第二人只要 100 元」！此外，還有漢來海港、君悅凱菲屋、美福彩匯、饗食天堂等五星級名店餐券通通只要百元價。

．中午12點「飯店心動一口價」：集結全台超過 30 間指標型主題飯店，不管是英倫風的清境老英格蘭莊園、墾丁凱撒大飯店，還是親子最愛的關西六福莊、台中鳳凰酒店，以及泡湯首選品文旅礁溪，全面祭出百元起的超狂甜甜價。

圖／易遊網提供
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瘋搶重點二：全球機票最低75折起，免萬元輕鬆出國

如果沒搶到百元機票也別灰心，各大主流航空聯手祭出的限時優惠同樣誠意十足。短程航點部分，越洋航空直飛沖繩來回含稅 7,066 元起、星宇航空飛宿霧 8,071 元起、長榮飛胡志明市 9,355 元起、華航飛曼谷 9,688 元起，通通不用萬元就能輕鬆成行；長程部分如新航飛米蘭、雪梨等也有超值佈署價。

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瘋搶重點三：雙11同場加映與國旅、早鳥超殺優惠

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壓軸的 11 月 11 日當天更將同場加映「雙 11 限量特惠」，包含大阪與釜山單程機票一口價只要 1,111 元，五星飯店餐券折扣碼同步開搶。國內旅遊與 2027 春節早鳥也同步開跑，像是臺中國際花毯節一日遊只要 599 元起、澎湖五星機加酒 4,999 元起，趕緊把鬧鐘設好準備開搶啦！

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