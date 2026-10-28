年末日本關西慢遊懶人包！直奔伊勢志摩，吃松阪牛、伊勢龍蝦、泡海景溫泉，3天2夜療癒身心

年末想帶家人出國放鬆，又不想擠在熱門觀光區人潮裡？不妨把目光轉向日本關西的療癒秘境——日本三重縣的伊勢志摩！ 從大阪、京都、名古屋出發，搭乘近鐵電車就能直達。今年年末，不妨安排一趟伊勢志摩3天2夜慢旅行!一次收藏美食、文化、自然與度假體驗，為辛苦一整年的自己與家人，送上一份充滿幸福感的年末禮物！

日本伊勢、志摩3天2夜慢遊療癒地圖。 圖／近鐵集團 提供

Day 1｜走進日本人的心靈故鄉，搭乘西班牙帆船漫遊英虞灣

第一站：松阪市，先用頂級和牛滿足味蕾

松阪牛以細緻的大理石油花、柔嫩肉質與濃郁香氣聞名，無論是入口即化的牛肉壽喜燒，還是香氣四溢的燒肉，都能讓饕客一試難忘。

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第二站：伊勢神宮，感受千年歷史的靜謐力量

絕不能錯過日本最具代表性的神社之一——伊勢神宮。擁有約2,000年歷史的伊勢神宮，沿著林木蓊鬱的參道緩步前行為新的一年許下心願、充飽能量。

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第三站：托福橫丁，穿越時光的江戶風情美食街

木造町屋、傳統店舖與特色小吃交織出濃濃的日本風情，沿街散步就像走進時光隧道。來到這裡，必吃經典甜點赤福紅豆麻糬、伊勢烏龍麵與松阪牛小吃，每一口都是伊勢旅行不可或缺的滋味。

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第四站：搭乘西班牙帆船遊覽船，收藏英虞灣的海上風景

登上以16世紀大航海時代西班牙帆船為設計靈感的觀光遊覽船「雅絲貝蘭莎」，展開約50分鐘的英虞灣巡航。英虞灣以曲折的沉降式海岸地形聞名，海灣裡散布著大小島嶼與珍珠養殖筏，海水映著天空，構成伊勢志摩最迷人的海岸風景。

今晚住這裡：志摩海灘都渡假酒店，沉浸南歐度假氛圍

第一晚推薦入住賢島的「志摩海灘都渡假酒店」。飯店以南歐風格打造度假氛圍，從建築外觀到室內空間都充滿異國情調還能眺望英虞灣的海景；若是全家出遊，也可考慮兩層樓的Villa房型，享受更自在的住宿空間。

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Day 2｜海洋生物、海女文化與露天溫泉，一天收藏三種療癒

第一站：鳥羽水族館，與稀有儒艮、可愛海獺近距離相遇

第二天再搭乘近鐵電車前往鳥羽站，開啟充滿海洋魅力的一天。鳥羽水族館是日本知名的大型水族館，飼養約1,200種生物。其中最受矚目的動物明星，就是外型宛如傳說中美人魚的「儒艮」。

第二站：走進海女小屋八幡窯，大啖現烤海鮮、感受海女文化

中午轉往海女小屋「八幡窯」，用一場充滿在地風情的海鮮饗宴，深入認識伊勢志摩的海洋文化。來到海女小屋，不只能品嚐現烤新鮮海產，還有機會大啖伊勢龍蝦、鮑魚感受食材最純粹的鮮甜。

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第三站：橫山瞭望台，將英虞灣的絕美海景一次收入眼底

海灣、島嶼與蜿蜒的海岸線層層展開，大小島嶼散落海面，構成伊勢志摩最具代表性的風景，也讓橫山瞭望台獲得《米其林綠色指南日本》一星推薦。

今晚住這裡：賢島寶生苑，泡著溫泉欣賞英虞灣日夜美景

走了一整天，晚上就把時間留給溫泉與美食！推薦入住「賢島寶生苑」，體驗純日式風情的溫泉旅館。飯店以寬敞雅致的空間與海景住宿為特色，館內設有庭園露天溫泉，可在暖湯中感受自然氣息。

Day 3｜一秒飛到西班牙！在主題樂園為旅程畫下歡樂句點

先在飯店悠閒享用早餐，再搭乘近鐵電車前往鵜方站，前往「志摩西班牙村」。以西班牙街景、建築與文化為設計靈感，有模仿番茄節的「番茄旋轉車」、模仿比利牛斯山的「雲霄飛車」，以及城堡風格的博物館等，讓大人小孩都能開心暢遊一整天。

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交通懶人包｜近鐵電車周遊券，讓關西自由行更輕鬆

想把伊勢志摩玩得方便又划算，交通規劃絕對是關鍵！近鐵電車串聯大阪、京都、名古屋與伊勢志摩等地，建議出發前依照行程天數與移動範圍，購買可無限次乘坐電車、鐵道、巴士的「近鐵電車周遊券」。

今年新推出的近鐵觀光餐廳列車「Shimakaze」，更讓旅客在雙層咖啡廳車廂中，一邊品味松阪牛肉咖哩、海鮮料理等，一邊欣賞伊勢志摩的絕美海岸線，是一場極致優雅的鐵道慢旅。

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旅展資訊

想規劃日本關西自由行，或進一步了解近鐵電車周遊券與觀光列車資訊，可於2026年11月6日至11月9日前往「ITF台北國際旅展」（台北南港展覽館1館），歡迎至「近鐵集團」攤位洽詢，為下一趟日本慢旅行做好準備！