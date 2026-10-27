淡水「紫藤花園」驚傳關閉！ 經營25年宣布「2園區」不再開放　創辦人揭近8年頻遭檢舉

賞花祕境掰了！ 全台知名的淡水「紫藤花園」驚傳將永久熄燈，創辦人賴文鏗26日透過影片與文章證實，一號屯山園區、二號水源園區因頻繁遭檢舉，讓園方不堪負荷，痛心宣告2個園區全面關閉，不再對外開放。

圖／翻攝IG@wisteria.tamsui

以大規模日本紫藤花聞名的「淡水紫藤花園」，園區每年主要在3、4月花季期間開放，兩座園區合計栽種超過千株紫藤，是北部春季熱門賞花景點。多年來不僅吸引大批遊客、明星與政治人物朝聖，甚至吸引日本紫藤園跨海來台交流，成為北台灣最具代表性的賞花祕境。

創辦人賴文鏗指出，自己自2001年開始投入紫藤栽培與園區經營，長年投入超過5,000萬元，從日本引進紫藤並持續培育，才逐步打造出如今的花園規模。

圖／翻攝IG@wisteria.tamsui

然而，他無奈表示園區近8年來頻繁遭到外界檢舉，園區多次因農地使用及地上建物問題遭檢舉、稽查，當時相關單位說明，農牧用地上的建物及設施若未經申請合法，須依規定改善或拆除；園方則曾透露申請合法化面臨土地權利人眾多等問題。

身為前新北休閒農業協會理事長的他也感嘆，當初只是想單純分享美景，如今卻面臨百般刁難，讓長期經營的熱情消磨殆盡。因此，他也同步開放有興趣的民眾購買這些用心栽培的植株，強調每一株都是心血結晶，絕不會隨意賤賣。雖然實體園區走入歷史，但未來仍會透過社群影片持續與粉絲分享紫藤花的動態。

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