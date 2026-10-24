光復節連假 桃機受颱風影響取消航班、旅運人次降低

光復節連假受薔琵颱風影響，桃園國際機場今天出入境人次預估從15萬降至11萬；昨天航班共有563架次取消、全日起降共230個航班，今天截至目前已取消261架次班機。

今年光復節連假為10月24日至26日，桃園機場規劃10月23日至27日為疏運期，原本預估旅運量平均每天15.1萬人次、今天為出境高峰15.7萬人次，但受到颱風影響，移民署國境事務大隊預告今天出入境人次僅約11.4萬，入境約5.9萬、出境5.5萬。

桃園國際機場股份有限公司表示，今天起航班陸續恢復，適逢光復節連續假期，加上颱風期間航班異動的旅客陸續改搭後續航班，預估全日起降607架次，出入境人潮預計自上午8時後陸續湧現，下午1至4時為疏運尖峰。

機場公司統計，昨天航班共有563架次取消，包括客運523架次、貨運40架次，全日起降共230個航班；今天航班量預計全日起降607架次，其中到場335架次、離場272架次。

機場公司表示，截至今天上午10時15分，已共取消261架次，包括客機160架次，貨機101架次；為避開颱風路徑影響，今天仍有多個表定航班異動，請旅客出發前先向航空公司確認航班資訊，並提早抵達機場，預留充足的時間。