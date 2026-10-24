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桃園又有新百貨！ 全新複合式地標「小檜溪置地廣場」10/29開幕 美食優惠買1送1 大創、無印良品搶先進駐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／小檜溪置地廣場提供
圖／小檜溪置地廣場提供

桃園人準備嗨起來！ 位於桃園區春日路的全新重量級複合式地標「小檜溪置地廣場」將於10月29日開幕，結合購物、餐飲與生活機能，商場規劃引進24個品牌，開幕期間還祭出多項買一送一優惠。

圖／小檜溪置地廣場提供
圖／小檜溪置地廣場提供

「小檜溪置地廣場」位於桃園區春日路513號，是結合商場與辦公空間的複合式商業大樓，商場主要位於低樓層，目前規劃1至4樓作為購物及餐飲空間，5樓以上則為辦公使用，定位以周邊居民與上班族日常消費需求為主。

圖／小檜溪置地廣場提供
圖／小檜溪置地廣場提供

品牌陣容涵蓋生活雜貨、服飾、親子與動漫等不同類型，大創、無印良品、西松屋等日系及生活品牌進駐，另外還有豬帽子動漫玩具、Standard Products、ABC-MART、SEOUL MATE、TATA等，日系二手服飾品牌2nd STREET也同步進駐。

餐飲部分則集結多種選擇，包括COCO壱番屋、京都勝牛、嚐嚐丼飯、銀座杏子日式豬排、好味食飯公司、義沐，以及咖啡品牌卡啡那、沏座茶飲、日出茶太等，從咖哩、丼飯、港式餐點、日式豬排到義大利麵與咖啡飲品都有，讓商場除了購物，也能滿足平日用餐與聚會需求。

為迎接開幕，10月29日至11月1日也推出一系列限定優惠。喜樂紅豆餅推出買一送一，換算每個15元；沏座茶飲全品項買一送一，部分加料及特定品項除外，每人限購2組；義沐青醬、蒜辣系列義大利麵也推出買一送一，卡啡那則於指定時段推出會員同品項飲品買一送一。

圖／小檜溪置地廣場提供
圖／小檜溪置地廣場提供

除了餐飲優惠，小檜溪置地廣場也與韓國文創品牌SECOND MORNING合作，推出檸檬主題聯名活動，現場打造大型檸檬氣偶。會員消費不限金額即可免費品嚐聯名造型雞蛋糕，單日消費滿1,500元送餐桌隔熱墊及手套組，跨日累計消費滿5,000元則可獲得便當三件組；與檸檬氣偶拍照打卡還能免費獲得刺繡貼紙。

圖／小檜溪置地廣場提供
圖／小檜溪置地廣場提供

交通也是小檜溪置地廣場的一大看點，商場鄰近桃園觀光夜市及三民運動公園，未來桃園捷運綠線通車後，可利用鄰近的「中正力行站」前往，從車站步行約10分鐘抵達。綠線規劃串聯桃園市區、藝文特區及機場捷運沿線，商場也可望納入桃園新興生活圈。

置地生活廣場 小檜溪店

．地址：桃園市桃園區春日路513號

．開幕日期：2026年10月29日

．營業時間：週日至週四 11：00～21：30；週五、週六及國定假日前一日 11：00～22：00

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