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劍湖山世界「半百族」旅遊優惠開跑！50歲以上平日199元入園　咖啡館新亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／劍湖山提供
圖／劍湖山提供

規劃雲林輕旅行，不一定得把行程排得緊湊。劍湖山世界近期推出針對熟齡遊客的入園方案，並加入全新咖啡空間「KU Coffee美學館」，讓遊客除了體驗遊樂設施，也能安排喝咖啡、吃點心的休憩時光。2026年10月21日至12月31日，年滿50歲者於平日出示身分證件，即可購買199元「啡享票」，票券另含100元咖啡消費抵用券。

劍湖山世界／提供 宋健生
劍湖山世界／提供 宋健生

KU Coffee美學館登場　法式風格打造園區休憩新去處

新開幕的KU Coffee美學館以法式宮廷藝術及巴洛克風格為設計方向，館內提供咖啡、創意飲品與烘焙點心，結合橘金色調、裝飾線條及採光空間，讓遊客多了一處休息、拍照的選擇。劍湖山也長期投入雲林古坑咖啡產業，這次透過新館與優惠活動，進一步串聯樂園體驗及地方咖啡特色。

雲林縣政府主辦的2026台灣咖啡節將自10月31日起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉行，今舉辦宣傳記者會，劍湖山世界KU COFFEE美學館同步開幕。記者陳雅玲／攝影 陳雅玲
雲林縣政府主辦的2026台灣咖啡節將自10月31日起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉行，今舉辦宣傳記者會，劍湖山世界KU COFFEE美學館同步開幕。記者陳雅玲／攝影 陳雅玲

圖／劍湖山提供
圖／劍湖山提供

除了平日票價優惠，園方另規劃假日夜間活動。10月24日至12月30日期間，假日下午5時30分後入園者，可依活動規定憑KU Coffee美學館消費發票，免費欣賞晚間8時於彩虹劇場演出的《咖啡大師狂想曲》。有意前往的民眾，建議出發前確認適用日期、票券使用規則及表演場次，安排適合自己的雲林休閒行程。

圖／劍湖山提供
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