2026新北耶誕城「卡娜赫拉」搶光曝光！ 「粉紅兔兔熱氣球耶誕樹+7大燈區」11/13開城連嗨45天、3大亮點搶先看
歲末年終最令人期待的重頭戲之一，非「新北歡樂耶誕城」莫屬！ 官方驚喜彩蛋讓「2026新北歡樂耶誕城主題」搶先曝光，首度攜手人氣超高的「卡娜赫拉的小動物」，活動預計11月13日開城，持續至12月27日，共45天，並首次擴大設置7大附屬燈區。
從目前曝光的佈置資訊可見，今年新北耶誕城主題為「卡娜赫拉的小動物」，板橋市民廣場將成為粉紅系主場，地標「竹筍」耶誕樹換上粉紅兔兔搭乘熱氣球的造型，周邊還有大型粉紅兔兔拱門、P助造型裝置，以及新北市政府外牆光雕，整體相關主題資訊原訂10月22日由新北市觀光旅遊局正式公布，不過官方網站已提前曝光。
亮點一：粉紅兔兔熱氣球耶誕樹霸氣登場
每年最受矚目的板橋地標「竹筍」耶誕樹，這次化身為超呆萌的粉紅兔兔，搭乘著大頭熱氣球點亮夜空。新北市府大樓外牆更換上卡娜赫拉專屬動畫光雕秀。
戶外燈區，周遭不僅有巨大的粉紅兔兔大頭拱門，人氣角色 P 助也騎著專屬小車車在草坪上賣萌。
新北市政府一樓大廳也規劃卡娜赫拉主題拍照場景，包括大型實體IG貼文相框、粉紅兔兔與P助造型裝置，以及粉紅飛機、小船等主題佈景，讓民眾除了逛戶外燈區，也能安排室內打卡點。
亮點二：首創擴大「全台7大燈區」不用全擠板橋
今年新北耶誕城首度擴大燈區規模，除了原有的板橋核心區外，魔法耶誕燈飾更直接向外擴散，新增了淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店以及五股等7大附屬燈區。不管你身處新北市哪一個角落，出門隨時都能被浪漫的節慶氛圍緊緊包圍。
亮點三：45天馬拉松式狂歡與重磅演唱會
2026新北歡樂耶誕城將從 11月13日一路熱鬧狂歡至12月27日，為期45天，活動期間每天17:30至23:00亮燈。
活動期間週週都有精彩主題接力登場，包含大人小孩都愛的童趣馬戲嘉年華、風格耶誕市集、德國耶誕市集、新北耶誕路跑與平安晚會等活動，而粉絲們最敲碗的重頭戲—「巨星耶誕演唱會」，也確定將於12月12日、13日登場，連續兩天嗨翻板橋！
「2026新北歡樂耶誕城」活動資訊
．活動日期：2026年11月13日至12月27日，共45天
．亮燈時間：每日17:30至23:00
．主要區域：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中廣場
．附屬燈區：淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店、五股
．開城日：11月13日
．巨星耶誕演唱會：12月12日至13日
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