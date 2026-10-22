集結三大話題行程、四大優惠！ITF最吸睛攤位搶先預覽 帶你遇見更大的世界

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的旅遊盛會「2026 ITF台灣國際旅展」將於11/06（五）-11/09（一）在台北南港展覽館盛大登場！深耕長線旅遊市場的「永信旅遊」，今年以「世界零極限，遇見更大的世界」為主題，邀請旅人跳脫日常框架，走向更遼闊的世界，從追尋極光、探索中南美洲古文明，到親眼見證非洲草原動物大遷徙，帶領旅人感受世界各地的自然奇景與人文魅力。

▲追尋極光是近年大熱的話題旅遊，特別推出北歐、阿拉斯加、加拿大的極光行程。 圖：永信旅遊／提供

除此之外，今年更首度以「精彩近在咫尺，世界也這麼精彩」為短線旅遊主題，將目光延伸至東南亞、東北亞及海島，無論是想安排一趟深度探索的長線旅程，或是利用假期來場輕鬆愜意的短線旅行，都能找到適合自己的行程。

透過長、短線旅遊雙主題，「永信旅遊」邀請旅人從熟悉的日常出發，發掘世界更多精彩，讓每一次出發都成為拓展視野、豐富生活的美好體驗。

▲旅展攤位設計三大主題亮點，包括探索中南美洲古文明。 圖：永信旅遊／提供

攤位三大主題亮點｜從極光、古文明到非洲草原

■ 極光旅遊｜追逐夜空中最夢幻的光影

極光是許多旅人，一生必訪的夢幻清單。走進北國雪地，在靜謐夜空下等待綠色、紫色光帶翩然舞動，感受大自然帶來的震撼與感動。

■ 中南美洲｜穿越古文明，探索南美秘境

從神祕的印加文明、令人驚嘆的馬丘比丘，到安地斯山脈壯闊的高山地景，中南美洲以深厚的歷史底蘊與獨特的自然風貌，吸引世界各地旅人前往探索。

■ 動物大遷徙｜親臨非洲草原，見證生命的壯闊奇蹟

從遼闊草原到野生動物近距離觀察，旅人將有機會親身感受自然生態的震撼，體驗不同於城市日常的生命力與感動。

▲親臨非洲遼闊草原，近距離觀察野生動物，見證動物大遷徙的壯闊。 圖：永信旅遊／提供

「不論你想去世界的哪一端，永信旅遊都幫你規劃好！」彷彿走進一場環遊 世界的嘉年華，全方位滿足旅人的夢想，在「2026 ITF台灣國際旅展」永信專館，集結多元旅遊新品與精選人氣行程，從經典熱門路線到特色深度體驗，滿足旅人對世界的不同想像：

・中南美、非洲旅遊

・寒假、過年熱門行程

・極光旅遊

・花季旅遊

・蜜月旅遊

・歐洲遊輪

・南極遊輪

▲推出《世界花園打卡趣》行程專區，深獲好評。 圖：永信旅遊／提供

ITF 旅展永信限定｜現場四大加碼活動

加碼１-【春回花語舒壓 SPA 免費兌換卷】

凡於 ITF 旅展現場報名且付訂永信旅遊行程， 即可獲得「春回花語舒壓 SPA 按摩75分鐘免費兌換卷（乙張）」， 無論是補充能量或是開啟一趟旅程的儀式，永信先讓你鬆一下！

加碼２-【大舞台 - 旅遊分享】

舞台活動不間斷！每天6個場次，熱鬧一整天，到現場聽特色主題行程，還有小禮物可以拿！

加碼３-【加 LINE 好友玩大富翁送好禮】

只要於旅展現場加入「永信旅遊」官方 LINE 好友，填寫1分鐘 LINE 問券、參加「環遊世界大富翁」，即可獲得永信品牌小禮物！

加碼４-【抽20吋萬國客製限量行李箱－永信Y星人款】

凡於 ITF 旅展現場報名且付訂永信旅遊行程，即可獲得行李箱抽獎資格乙次，有機會將「20吋萬國客製限量行李箱－永信Y星人款」帶回家（獎項共3名，詳細抽獎資訊請洽「永信旅遊」）！

銀行加碼優惠｜多重回饋 現場揭曉

此外，旅展期間還有多家銀行同步推出信用卡滿額贈，更多驚喜請鎖定現場活動公告！深耕旅遊市場超過30年的「永信旅遊」，行程版圖涵蓋歐洲、美洲、非洲及極地，透過細緻的行程安排與貼心服務，囊括經典路線到特色探索，帶領旅人走進當地生活、感受文化風貌，為旅人創造有溫度的高質感遊程。更多活動詳情，可於「永信旅遊」官網或FB 查詢。

▲首度以「精彩近在咫尺，世界也這麼精彩」為短線主題，引領遊客探訪東南亞、東北亞及海島。 圖：永信旅遊／提供

◉ 2026 ITF台灣國際旅展

・日期：2026/11/06（五）- 11/09（一）

・地點：台北南港展覽館一館

・攤位編號：J3001 永信旅遊

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