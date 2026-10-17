雲林「珍粉紅城堡」整修強勢回歸！ 全台罕見「水上繡球花園」搶先曝光 重啟時間、亮點一次看

等到了！ 雲林古坑知名粉紅系打卡景點終於要回來了，「珍粉紅城堡 (原名 粉紅泡泡)」休園整修後將再度開放，除了延續招牌粉紅色系造景，也加入「水上繡球花園」等新亮點，預告打造水上划船拍照視角，勢必再掀起一波朝聖熱潮。

圖／翻攝珍粉紅城堡水上咖啡FB粉專

位於雲林古坑的打卡勝地，早期以「珍．粉紅城堡」及「鹿角村」為人熟知，2023年曾一度改裝更名為「粉紅泡泡」，於今年5月公告休整閉園後，再度回歸並更名為「珍粉紅城堡水上咖啡」，依舊以浪漫造景與豐富自然水景吸引眾多旅客。

園區先前進入休園整備期，全面修整綠植與打卡點，珍粉紅城堡最新於粉專宣布將於10月29日正式重新開張迎賓，更帶來重啟的重頭戲，跳脫以往山坡平地賞花模式、全新引進的「水上繡球花園」，預計將再度成為中台灣2026年底最受矚目的水漾美拍地標。

圖／翻攝珍粉紅城堡水上咖啡FB粉專

「水上繡球花園」新登場 花景、水面全新拍照亮點

重新開張後，園區除了原有的「水上教堂」等經典場景，這次也將帶來精心規劃的「水上繡球花」新亮點，全新打造有如日本「水中華」的代表性美景，也將成為全台尚為罕見的旅行拍攝地標。

園區將飽滿盛開的各色繡球花直接延伸至水池之中，花簇與波光倒影相映成趣，開園前夕更將進行放水並配置小船造景等，提供遊客近距離取景拍照，打造漂浮於水面上的浪漫視覺效果，詳細開園注意事項，可再密切關注官網粉專公告。

圖／翻攝珍粉紅城堡水上咖啡FB粉專

珍粉紅城堡水上咖啡

．地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔49號

．電話：05 582 9520

．營業時間：上午9點至下午5點 (每周二、三公休)

．門票：200元，可抵消費100元

．重啟開幕：官方粉絲團預告為115年10月29日

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