全台最大120家陶藝聚落挖寶！ 「好陶市」中正紀念堂免費開逛 網推必訪「小房子裝可愛」療癒爆擊

週末免費逛市集！文青與手作控每年敲碗期待的「好陶市」，於即起至10月18日在台北中正紀念堂戶外廣場免費入場，集結120個陶藝及手作品牌，直接把中正紀念堂戶外廣場化身為夢幻陶藝聚落。其中，以療癒童話風格深得人心的「小房子裝可愛手作村」更成為全場焦點，大批粉絲直呼「可愛到融化」荷包幾乎守不住！

圖／翻攝好好手感微笑市集FB粉專

120家質感陶藝品牌齊聚！「好陶市」打造秋日美學殿堂

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「好陶市」由好好手感微笑市集策劃，今年集結多達120個陶藝品牌，10月16日至18日每天12時至18時，位於中正紀念堂戶外廣場的大孝門至大忠門、杭州南路一帶，民眾可免費開逛。

圖／翻攝好好手感微笑市集FB粉專

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官方品牌名單除了陶瓷創作，也涵蓋木作、編織、花植、香氛、金工、刺繡、布作、玻璃與風格創作等類別，並有甜點、咖啡及飲品品牌進駐，讓人在慢步慢遊中享受尋寶的樂趣。

萌度破表！「小房子裝可愛手作村」可愛系陶器成亮點

圖／翻攝BJ Art Village/Handmade Pottery - 小房子裝可愛手作村FB粉專

在眾多風格攤位中，「小房子裝可愛手作村／BJ Art Village」（攤位46號）也加入好陶市陣容，創作者將童話般的手作陶屋搬進市集，吸引大批喜愛童趣與微型建築的粉絲朝聖。

圖／翻攝BJ Art Village/Handmade Pottery - 小房子裝可愛手作村FB粉專

對喜歡造型器物、生活雜貨及手作陶瓷的民眾來說，可特別鎖定這個攤位逛逛，從大型陶藝品牌到獨立創作者都能一次比較，找尋適合日常使用或收藏的作品。

五感極致饗宴！不只陶器 木作、香氛、甜點、音樂演出都有

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「好陶市」也把不同類型的手作創作集結，包括木作、編織、花植藝、香氛、似顏繪、金工、刺繡、圖像印花、布作及玻璃等，另有多個食飲品牌參與，名單可見甜宇宙、MOREHEI COFFEE、YO's dessert、質樸甜點等品牌，逛完陶藝攤位還能順路吃點甜食、喝咖啡，適合安排成週末半日市集行程。

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周末午後不僅有音樂人的戶外Live演出陪伴大家度過愜意時光，民眾逛完市集後，還能順道走進中正紀念堂演藝廳，免費欣賞公視與日本 NHK 聯製的 8K 震撼影像《神木之森：臺灣阿里山鐵道紀行》，在森林與鐵道的影像中感受自然靜謐。

好陶市 POTTERY MARKET

．活動日期： 10/16（五）– 10/18（日）

．活動時間： 12:00 – 18:00（免費入場）

．活動地點： 台北中正紀念堂 戶外廣場（大孝門－大忠門－杭州南路段），從3號或5號出口前往。

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