年度最強優惠！宜蘭最美親子享樂旅宿ITF線上旅展 住房券最低3.3折起、五萬Villa住宿券免費送

三度榮獲「易遊網最美親子享樂獎」肯定的宜蘭綠舞國際觀光飯店，將於10/13（二）至11/09（一）推出「2026 ITF線上旅展」住房券最低3.3折起，並於 11/6（五）至11/9（一）台北南港展覽館1館同步販售，無論是閨蜜相約、情侶輕旅行或家庭出遊到獨棟Villa，每人最低$1,922起，Villa房型另贈雙人免費入住。

三度榮獲「易遊網最美親子享樂獎」肯定的宜蘭綠舞國際觀光飯店，（綠舞國際觀光飯店提供)

11/30前完成訂房並於1/31前入住，享旺日免加價、平日或旺日週一至四贈精緻下午茶或日式鍋物；豪華湖畔Villa入住贈指定房型住宿券，住三天兩夜再贈六人份烤肉盛宴晚餐(乙次) 。住房單筆滿二萬元還有機會抽中原價$57,200 Villa住宿券。

高級庭園Villa 一泊一食，最低3.3折，直接享4人入住。（綠舞國際觀光飯店提供)

旅展券更把綠舞人氣體驗一起打包，除能體驗滑索感受飛越園區的刺激感，並近距離與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動，再享好禮四選一：1. 換上經典浴衣漫步日式園區，不用搭飛機就宛如置身京都；2. 在黑RURU CAFÉ與笑笑羊相伴；3. 擼LALA Sweets和貓店長們共度午後午茶時光；4. 親手製作日式和菓子，為旅程留下更多趣味與回憶。Villa及指定套房則升級享體驗六選二，另可選週末限定忍者體驗或親子同樂的妖怪島大冒險，再贈虛擬高爾夫體驗。從大人放鬆到孩子放電，都能在園區找到適合的玩法。

入住暢遊主題園區與眾多萌寵互動，享受被萌寵包圍的幸福感。（綠舞國際觀光飯店提供)

從跨年連假玩到寒暑假！想輕鬆安排雙人小旅行【玥】雙人房型一泊一食$5,288起，每人加價$750即升級一泊二食；親子出遊【嵐】山景四人房一泊一食 $7,688起，每人加價$150即升等更寬敞【舞】四人房。

每逢旅展必搶的【漓】海景六人套房，一泊一食$17,888，一家三代出遊輕鬆攻略不燒腦。【黑RuRu露營車】四人房（2大2小）$7,988起，享專人生火備料的BBQ體驗。Villa房型則再加碼雙人免費入住，其中【高級庭園Villa】一泊一食，最低3.3折，只要$13,888，直接享4人入住。

不分平假日享經典體驗4選1，可親手製作日式和菓子，為旅程留下更多趣味與回憶。（綠舞國際觀光飯店提供)

【豪華湖畔Villa】一泊一食$26,888起，入住三天兩夜再贈烤肉盛宴晚餐，與親朋好友在寬敞獨立空間自在聚餐，享受不受打擾的私人假期。一泊二食可選擇在蝶舞咖啡廳伴著大片落地窗景，悠閒享用豐盛自助料理與現做餐點或至日光璽舞壽喜燒．割烹品嚐醬香濃郁的關東風壽喜燒套餐；晚間再享用住客專屬宵夜時光。

不分平假日享經典體驗4選1，在黑RURU CAFÉ與笑笑羊相伴，享用雙人下午茶。（綠舞國際觀光飯店提供)

旅展特別推出年費會員招募$20,888，享有綠舞各式專屬禮遇。以及蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒．割烹推出「雙廳平日共用餐券」，每人僅 $890起，可於雙廳擇一使用，滿足不同聚餐需求。另隨著天氣漸涼，冬日泡湯必備的「平日泳池＋浴場遊園券」10張只要 $3,900，即可暢遊日式主題園區、浸泡風呂放鬆身心，從遊園到放鬆一次滿足。

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