2026「花蓮太平洋溫泉季」來了！櫻桃小丸子主題燈飾、開幕光雕煙火秀、23間溫泉旅宿一次看

秋冬想泡湯、安排花蓮小旅行，可以把握「2026花蓮太平洋溫泉季」！活動將於10月17日至11月15日登場，今年首度與日本人氣角色《櫻桃小丸子》合作，以「跟小丸子一起泡進幸福裡」為主題，串聯瑞穗、安通兩大溫泉區，設置主題燈飾、角色裝置及互動體驗，讓旅客泡湯之餘也能拍照打卡。10月17日開幕夜將安排歌手范逸臣、張惠春 Saya 演出，搭配光影光雕與煙火秀，後續還有浴衣嘉年華、提燈夜遊及自行車活動，從白天玩到夜晚。

2026花蓮太平洋溫泉季活動亮點

今年溫泉季將《櫻桃小丸子》的童趣融入花蓮溫泉風景，瑞穗、安通兩大溫泉區都能感受不同氛圍。瑞穗溫泉因泉水富含鐵質，有「英雄泉」之稱；安通溫泉則以水質滑潤細緻聞名，有「美人湯」的美譽。旅客可沿著主題燈飾散步、尋找角色裝置，安排泡湯、拍照與在地美食行程。

圖／花蓮縣政府提供

開幕活動將於10月17日18：30至20：00在瑞穗天合國際觀光酒店舉行，現場邀請范逸臣、張惠春 Saya 演唱，並結合光雕與煙火展演。開幕入場另有櫻桃小丸子限定環保袋，限量100份，送完為止。建議有興趣的旅客提早規劃交通與住宿，避免錯過開幕限定活動。

5大溫泉季玩法！浴衣嘉年華、提燈夜遊都能玩

除了開幕夜，活動期間每週六也規劃不同主題體驗。10月24日登場的是安通浴衣嘉年華，結合日式風情與溫泉文化；10月31日則有瑞穗提燈夜遊，適合安排夜間散步，感受溫泉鄉的秋夜氣氛；11月7日推出「兩泉騎美」，以自行車串聯雙泉與周邊風景，讓旅客用更悠閒的步調探索花蓮。

圖／花蓮縣政府提供

喜歡互動體驗的旅客，也能參加櫻桃小丸子 AR 集章活動，前往瑞穗、安通指定關卡完成任務及線上登錄，就有機會抽中溫泉季限定小丸子環保購物袋。此外，活動期間與臺灣鐵路公司合作，搭乘「騰雲座艙」的旅客，還能看到搭配溫泉季限定櫻桃小丸子腰封的便當，從搭車開始就增添旅遊儀式感。

溫泉住宿優惠、交通接駁資訊一次看

想把行程安排得更輕鬆，可留意官方推出的住宿優惠。完成早鳥預訂並於活動期間入住合作旅宿，可於辦理入住時獲得早鳥小丸子小禮包；另外，10月17日至12月31日，旅客事先至活動網站完成登錄，並入住瑞穗、安通溫泉區合作旅宿，即有機會抽中每房500元住宿補助，實際資格與活動規則以官方公告為準。

圖／花蓮縣政府提供

不想自行規劃交通，也可預約「2026花蓮溫泉專車」，路線包含一日遊、二日遊及三日遊，串聯雙泉泡湯、食農 DIY、部落文化與在地美食體驗。報名電話為03-8466898，服務時間為週一至週五08：30至17：30，額滿為止。

至於合作溫泉旅宿名單，建議出發前至官方活動網站查詢最新「花湯地圖」及合作業者資訊，確認旅宿是否參與優惠，再依預算與行程安排住宿。趁著秋冬到花蓮泡暖湯、賞燈飾、追煙火，也能順遊縱谷景點，安排一趟結合溫泉與在地體驗的慢旅行。

活動資訊

* 活動名稱：2026花蓮太平洋溫泉季

* 活動日期：2026年10月17日至11月15日

* 活動地點：花蓮瑞穗溫泉區、安通溫泉區

* 開幕活動：10月17日18：30至20：00，瑞穗天合國際觀光酒店

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