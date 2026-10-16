長榮酒店「ITF旅展10/19開賣」！溫泉住宿、餐券下殺最低3.7折優惠一次看

秋冬旅遊旺季到來，想安排溫泉假期或城市小旅行，不妨把握飯店線上旅展優惠。長榮鳳凰酒店（礁溪）與台中鳳凰酒店將於10月19日上午10時同步推出2026 ITF線上旅展，銷售至11月9日下午6時止，從溫泉住宿、餐飲到休閒體驗皆有優惠。其中，長榮鳳凰酒店（礁溪）票券最低3.8折起，台中鳳凰酒店則祭出3.7折起優惠，適合提前購入住宿券或餐券，為接下來的假期做好準備。

長榮鳳凰酒店（礁溪）旅展優惠

位於宜蘭礁溪的長榮鳳凰酒店，主打結合溫泉與度假的住宿體驗，此次旅展推出住宿券、餐券及一日遊券等商品，最低3.8折起。無論是想安排雙人溫泉小旅行，或與家人規劃多人出遊，都可依照需求挑選合適票券。部分住宿券適用平日入住，旺日、假日可能須另行補差額，且有不適用日期，購買前應確認房型、入住條件及預約規定。相關票券優惠期限至2027年5月31日，適合提前規劃秋冬泡湯與明年春季旅程。

圖／長榮與台中鳳凰酒店提供

圖／長榮與台中鳳凰酒店提供

台中鳳凰酒店住宿、餐飲票券3.7折起

想走訪台中市區景點、安排美食行程，也可留意台中鳳凰酒店的旅展方案。本次推出住宿券與餐券優惠，最低3.7折起，無論是週末城市輕旅行，或單純安排一頓餐飲體驗，都能依照旅遊計畫選購。旅客可先比較票券適用日期、使用方式與相關限制，再決定是否搭配住宿安排假期。

圖／長榮與台中鳳凰酒店提供

兩間飯店的2026 ITF線上旅展均自10月19日上午10時開賣，至11月9日下午6時截止。由於各項票券的售價、使用期限及適用條件可能不同，建議購買前詳閱官方活動頁與商品說明，掌握優惠內容再下訂。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」