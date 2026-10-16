2026ITF台灣國際旅展最新旅遊趨勢情報站！匯聚123個國家城市、1,600個攤位 75折早鳥票限時開賣

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台規模最大的旅展，今年正式更名為「ITF 台灣國際旅展」 （ITF, Taiwan International Travel Fair）（簡稱 ITF），將於11/06-11/09在台北南港展覽館一館登場，集結123個國家／城市、共1,600個攤位。本屆「日本館」展出規模再創歷年新高，阿提哈德航空、太陽富國航空首度參展，全日本空輸也再度回歸。此外，75折早鳥票將於10/13-10/14限時開賣。

ITF 現場集結最新資訊與遊程，掌握明年旅遊趨勢。 圖：台灣觀光協會／提供

ITF 邁入第40年，今年以全新名稱與品牌定位出發，策展主題定為「世界旅人，台灣啟程」。展場1樓聚焦國際旅遊，集結各國旅遊局、航空公司、旅行社；4樓主打台灣旅遊，串聯中央及地方政府、飯店、主題樂園等參展單位。從高品質度假、特色主題遊程，到自由行、團體遊與台灣深度探索，讓旅人一次掌握最新旅遊資訊，為年末假期及2027年旅行尋找靈感。

▲ITF 參展單位規劃多場表演，吸引民眾感受熱鬧氛圍。 圖：台灣觀光協會／提供

▲航空業者於 ITF 現場，提供多元航線與旅遊資訊。 圖：台灣觀光協會／提供

▲吉祥物遊行與見面會為旅展吸睛亮點。 圖：台灣觀光協會／提供

日本館規模再創新高 12家航空公司齊聚

國人熱門出國旅遊目的地踴躍參展，今年「日本館」高達252個攤位，展出規模再創歷年新高，韓國、美國、泰國、馬來西亞、法國、捷克等國家旅遊局皆帶來更多地方旅遊資訊與特色體驗，讓旅人不只走訪熱門城市，也能進一步深入探索世界各地。

航空陣容同樣值得期待，今年共有12家航空公司參展，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、樂桃航空、星悅航空、天馬航空，以及首度參展的阿提哈德航空、太陽富國航空，睽違多年再度回歸的全日本空輸（ANA），讓旅人一次掌握更多航線與旅行選擇。

▲飯店業者帶來從城市住宿到休閒度假的多元選擇，滿足不同旅遊需求。 圖：台灣觀光協會／提供

新飯店品牌首度亮相 住宿、美食與休閒選擇更豐富

國內旅遊同樣有不少新亮點。今年首度參展的溫德姆酒店集團、新北北海溫泉洲際酒店、歐樂沃築夢城堡及台中港酒店，帶來更多住宿、度假與餐飲選擇；六福旅遊集團也擴大參展規模，涵蓋親子出遊、休閒度假及餐飲住宿等不同需求。

此外，橘焱胡同、宜蘭縣三星地區農會及屏東市聖帝廟慈鳳宮也首度加入 ITF，從餐飲、農村旅遊到宗教文化，呈現更多元的台灣旅行面貌。

旅遊產品說明會登場 掌握2027旅遊新趨勢

主辦單位台灣觀光協會表示，ITF 是消費者掌握旅遊趨勢、尋找最新旅遊資訊的重要場域。今年特別增設「旅遊產品說明會」邀請參展單位分享最新目的地情報、特色遊程及主題玩法。無論是喜歡小眾目的地的旅遊玩家、追求獨特體驗的深度旅人，或希望為尋找下一趟旅行靈感的民眾，都能在 ITF 發現值得深入探索的旅遊新提案。

早鳥票75折限時開賣 捐血做公益也能拿門票

ITF 早鳥票於10/13正式開賣，10/13-10/14限時兩天，可於 Klook、KKday、ibon 售票系統、FamiTicket、udn 售票網及 TaiTIX 等六大通路購買。門票原價200元，早鳥價150元；10/15-11/05則可購買180元預售票。

此外，台灣觀光協會持續與捐血中心合作推出「捐血送門票」活動，10/31-11/07於北北基宜地區18個指定捐血點辦理。凡捐血250c.c.可獲 ITF 門票1張，捐血500c.c.可獲2張，每人最多兌換2張，數量有限，送完為止。

◉ 2026 ITF 台灣國際旅展

・日期：11/06（五）12:00~18:00

11/07（六）-11/09（一）10:00~18:00

・地點：台北南港展覽館一館1、4樓

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