2026「出口音樂節」10/17登場！玖壹壹、陳芳語開唱　捷運點換士林市場美食券再抽郵輪雙人遊

週末想聽演唱會又想逛夜市，不妨把行程安排到台北士林！臺北捷運公司舉辦的「2026出口音樂節」將於10月17日（六）晚間6時在臺北表演藝術中心登場，民眾搭乘捷運至劍潭站3號出口即可抵達，現場集結玖壹壹、Kimberley陳芳語等歌手與團體演出，聽完音樂還能順遊士林夜市，品嚐在地小吃，為週末夜晚增添不同玩法。

圖／台北市政府提供

2026出口音樂節卡司一次看 玖壹壹、陳芳語接力演出

今年出口音樂節結合音樂表演與街頭文化，邀請多組歌手及團體登台，包括玖壹壹、Kimberley陳芳語等人，讓民眾不必特地前往大型演唱會場館，也能在台北感受戶外音樂活動的熱鬧氣氛。活動地點鄰近捷運劍潭站，交通相當方便，適合安排成週末出遊行程。

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捷運點兌換士林市場美食券 還有機會抽郵輪雙人遊

除了欣賞演出，活動也結合「台北捷運Go」App會員回饋。民眾可使用指定數量的「捷運點」，兌換士林市場B1美食街抵用券及抽獎券，還有機會把沖繩郵輪雙人遊帶回家。前往參加活動前，建議先確認App內兌換方式、點數需求及活動使用規則，以免錯過優惠。

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聽完演唱會後，也能順道前往士林夜市覓食，從傳統小吃到各式特色美食都能一次安排。無論是想追星、感受音樂節氣氛，或規劃捷運沿線的美食小旅行，都可以將2026出口音樂節列入週末行程。

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