超前部署！ 屏東公園「12大聖誕主題燈飾」領先全台進度搶先看 網驚：萬聖節都還沒過完

萬聖節南瓜桶都還沒集滿！ 屏東縣政府已經迫不及待「超前部署」，為全台冬日旅遊拋出震撼彈，2026年的「屏東繽紛聖誕節」消息較往年搶先釋出，直接把屏東公園大改造，化身為充滿歡樂與奇幻氛圍的樂園聖誕派對。

圖／翻攝屏東繽紛聖誕節官網

2026屏東聖誕節以「樂園聖誕派對」為核心概念，在屏東公園及周邊街區精心規劃了高達12組的主題燈飾與燈光藝術，有眼尖的網友發現目前現場已開始超前佈置造景，近日更開始著手亮燈測試，不禁驚呼「雙十節才剛過而已欸！屏東已經迫不及待要過聖誕節了」、「剛過完中秋節，還沒過萬聖節，聖誕節就來了」。

2026屏東聖誕節官網資訊點出，將以兩階段點亮造景，分別為「屏東公園燈飾」，亮燈時間於115年11月6日起至116年1月3日，每日17:30-22:00；以及「慈鳳宮周邊燈區」亮燈時間為115年12月18日至116年3月1日止，每日17:30-22:00點亮。

現場除了有必追的三大打卡亮點，包含象徵裝滿了滿滿的驚喜「驚喜禮物盒」、矗立在園區中的巨型地標的「10公尺星光聖誕樹」、 以各式甜點元素妝點街區的「夢幻可愛小甜點」，一口氣推出多達12大主題燈飾，等著民眾屆時前往一一踩點探索。

圖／翻攝屏東繽紛聖誕節官網

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