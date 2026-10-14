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「國泰飯店線上旅展」開跑！和逸飯店住宿券3,500元起、慕軒送1,200元餐飲金，還有免費Xpark親子行程

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／國泰飯店觀光事業提供
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國泰飯店觀光事業線上旅展登場，旗下飯店住宿、餐飲及親子休閒體驗票券推出優惠，最低26折起，活動至11月29日止。這次從全台飯店住宿券、都會飯店餐飲優惠，到結合水族館的親子住房行程都有選擇，其中和逸飯店全台五館聯合住宿券每張3,500元起，台北慕軒飯店．臻品之選住宿券加贈1,200元餐飲抵用金，桃園館則有一泊二食方案，適合規劃國內旅遊的民眾參考。

圖／國泰飯店觀光事業提供
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圖／國泰飯店觀光事業提供
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和逸飯店住宿券3,500元起　全台五館都能住

和逸飯店推出全台五館聯合住宿券，每張3,500元起，適用台北民生、台北忠孝、桃園、台南西門及高雄中山館，雙人入住一晚並含翌日早餐，無論想安排北部都會小旅行，或前往台南、高雄探索美食，都能依行程挑選住宿地點。活動首週另有限量加碼，10月16日前推出買十送二，限量30組，適合親友揪團購買，提前規劃後續旅程。

圖／國泰飯店觀光事業提供
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慕軒飯店送1,200元餐飲抵用金　桃園館一泊二食5,990元

偏好都會飯店住宿的旅客，可以留意台北慕軒飯店．臻品之選推出的經典客房住宿券，每張7,200元，另贈1,200元餐飲抵用金，入住期間還能安排館內用餐體驗。和逸飯店．桃園館則推出一泊二食住宿券，每張5,990元，雙人平日入住一晚，包含早餐及自助晚餐各兩客，適合不想花時間規劃餐食、希望一次安排好住宿與用餐的旅客。

圖／國泰飯店觀光事業提供
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Xpark親子旅遊住房專案　住宿、水族館一次安排

親子旅遊方面，和逸飯店．桃園館另有結合Xpark的「Xpark海潮漫旅」住房專案，將水族館參觀與飯店住宿串聯，依預訂房型提供Xpark門票，並包含飯店早餐及3樓Cabin Zone親子手作活動。雙人房最多提供2張門票，四人房最多提供4張，適合安排桃園一日遊或兩天一夜親子旅行。專案入住期間至2026年12月31日，實際價格、適用日期及訂房狀況仍須以官方公告為準。

國泰飯店觀光事業此次線上旅展至11月29日止，除了住宿票券，也涵蓋餐飲與親子休閒體驗。旅客購買前應留意各方案的適用館別、平假日限制、使用期限及預約規定；首週限量優惠則須確認剩餘名額與活動條件，才能依預算挑選適合的住宿及旅遊行程。

圖／國泰飯店觀光事業提供
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台北慕軒飯店 和逸飯店 Xpark

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