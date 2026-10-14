打造一站式轉機服務！ 台灣虎航攜手Dohop「虎里轉tigerhop」訂票平台上線

【文・邱慧真】

台灣虎航10/1在日本北海道新千歲機場舉行的CAPA航空領袖峰會（CAPA Airline Leader Summit）中，與全球旅遊科技先驅Dohop簽署合作備忘錄（MOU），並宣布全新聯航轉機訂票平台「虎里轉tigerhop」正式上線，透過科技串聯不同航空公司的航網，為旅客提供更多元的轉機選擇。

台灣虎航董事長黃世惠表示，「透過與Dohop合作，台虎得以用更具彈性的方式延伸國際航線。」首波合作將攜手酷航（Scoot），旅客透過「虎里轉tigerhop」，即可於當次購票過程中，輕鬆預訂聯航轉機合作航點的機票。

新加坡、日本地方城市經桃園互轉 最長48小時還能中停遊台灣

藉由台虎與酷航的航網串聯，新加坡旅客可經桃園機場自行轉機，再前往秋田、鳥取、岡山等日本城市；相反地，從上述日本地方機場出發的旅客，也能就近搭機，省去攜帶大件行李在日本國內移動的麻煩，經桃園轉機前往新加坡，進一步發揮桃園機場作為區域轉運節點的功能。

Dohop營運總監Hugh Aitken指出，「台灣虎航完美示範了航空公司如何跳脫傳統雙邊聯航的繁雜程序與高昂成本。」他認為，透過智慧聯網高效擴大航網，不僅能為台灣旅客創造出更多元的出遊選擇，更為雙方在亞太市場的布局寫下全新里程碑。

針對轉機旅客最關心的行李問題，台虎也提出配套措施。所有透過「虎里轉tigerhop」訂票平台訂購的跨航空公司組合套票，若是台虎營運的航班為首段航程、且旅客有託運行李的需求時，台灣虎航將免費提供優先行李服務。

此外，由於「虎里轉tigerhop」並無提供行李直掛服務，且因「虎里轉tigerhop」提供的轉機服務時間為3小時至48小時內，旅客也可依行程安排，利用轉機空檔中停台灣，順道展開一趟寶島小旅行。若希望降低自行轉機可能面臨的風險，旅客亦可加購Dohop「ConnectSure」航班中斷處理與旅遊保障服務，若途中遇到航班延誤或其他突發狀況，可獲得後續轉接及補償協助，讓跨航空公司的自行轉機行程更有保障。

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