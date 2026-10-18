2026年ITF線上旅展開跑！雄獅冬季旅遊訂單增三成：沖繩自由行萬元有找，極光、跨年提早半年卡位

雄獅旅遊ITF線上旅展即日起正式開跑，針對冬季與春節旅遊推出限量搶購釜山5日免兩萬、首爾5日新春團只要26,888元、香港自由行萬元有找，更有眾多超值優惠，韓國與東南亞新春出發團體折3千、歐洲新春團折5千、特選土耳其10日直飛伊斯坦堡免5萬，以及雄獅獨家限定北海道三大蟹吃到飽及入住緩慢瑞萃十勝岳、乘雪梨煙火船等。

此外，旅展期間下單更加碼5千元折扣碼、抽曼谷免費機票，雄獅APP會員還有機會獲得最高萬元旅遊金！

雄獅線上旅展限定！天天搶萬元行程、千元折扣碼、抽免費機票，APP會員可抽最高萬元旅遊金。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊表示，今年冬季旅遊訂單人數較去年成長3成，主要受惠於機票價格趨穩，以及超過6成的既有會員回流購買。旅客出遊相較「旅行目的地」更重「旅行目的」，赴日旅客逾7成以「溫泉、美食、雪國」為冬遊三大主題，其中北陸憑合掌村雪景與雙百選溫泉話題十足，訂單數超越北海道。短線部分，旅客偏好拉長天數慢遊，日本6天以上長天數團體人數成長4成，東南亞也轉向五星飯店與渡假村等重住宿的度假型態。長線則因國際轉機航班與航網逐步恢復、票價趨穩，歐洲訂單成長逾6成，不少旅客半年前就提前卡位，以北歐極光、雪梨跨年最熱銷。看好冬季與春節買氣，預估此波線上旅展業績可較去年呈雙位數成長。

冬季以「夜間體驗」受到青睞，雄獅「經典北歐夢幻極光11日」每人211,900元起，在最佳觀賞季節狩獵極光。圖片來源｜雄獅旅遊

線上旅展限定！天天搶萬元行程、千元折扣碼 會員日再加碼票券、一日遊3折好康

絕不可錯過線上旅展天天優惠！除了最高5千元折扣碼天天搶，首週下單再抽曼谷來回機票；旅展期間每週二、四搶購，沖繩機加酒4日、高雄出發首爾及釜山5日通通萬元有找，「新馬5日」14,999元起，可夜賞藍眼淚及濱海灣燈光秀，「關西三都5日」、「慢遊釜山5日」兩萬內有找，新春團「首爾清州5日」只要26,888元起；每週五香港搶購日，自由行3日9,888元起、住宿一口價888元。

雄獅ITF線上旅展開跑，每周二、四推出團體搶購，「慢遊釜山5日」兩萬內有找。圖片來源｜雄獅旅遊

同步推出雄獅會員專屬優惠，會員登入APP即可參加萬元旅遊金及折扣碼抽獎；每週三會員日，國內外一日遊、票券及訂房3折，雄獅幣最高3倍回饋，刷中信卡訂購國際機票滿額折1千；使用全支付最高送800全點，滿額輸入指定碼再折500元。

冬季限定！超稀有合掌村點燈、獨家北海道特色飯店 冬季夢幻極光必追

雄獅ITF線上旅展冬季日本行程主打限定體驗，首推「北陸合掌村點燈5日」行程，每人53,900元起，體驗一年僅4天的點燈之夜、安排庄川峽遊船、戲雪與採果等特殊體驗。雄獅獨家「北海道熱氣球瑞萃5日」，保證入住新開幕美瑛「緩慢瑞萃十勝岳」，安排十勝溫泉美人湯、熱氣球體驗、螃蟹吃到飽，每人只要33,900元起。

雄獅ITF線上旅展冬季日本行程主打限定體驗，首推「北陸合掌村點燈5日」行程，每人53,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅獨家「北海道熱氣球瑞萃5日」，保證入住新開幕美瑛「緩慢瑞萃十勝岳」，每人只要33,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊

長線方面，冬季以「夜間體驗」受到青睞，在最佳觀賞季節狩獵極光，搭配入住極光玻璃屋，「經典北歐夢幻極光11日」每人211,900元起；「阿拉斯加西雅圖10日」冰川健行、極光列車、溫泉泡湯，每人138,900元起，更有小年夜出團玩好玩滿。

跨年獨家體驗在雄獅！雪梨煙火搶先卡位 泰馬印尼五星過年

元旦跨年首選「雪梨跨年9日」，搭乘獨家港灣歌舞秀煙火船，並享澳洲版米其林廚師帽餐廳美饌，每人198,800元起，早鳥最高再折5千。新春期間出發祭出賀歲優惠，旅展期間下單再折3千，東南亞主打國際五星度假酒店連泊慢旅，搭配特色餐食，「經典曼芭5日」、「馬來西亞5日」、「峇里島6日」，每人54,900元起。想在新年假期留下特別回憶，推薦「經典瑞士10日」，過年搭乘冰河列車，每人189,900元起；小年夜出發「墨西哥單國深度13日」，入住坎昆五星全包式度假飯店，每人304,900元起。

元旦跨年首選雄獅「雪梨跨年9日」，搭乘獨家港灣歌舞秀煙火船，每人198,800元起。圖片來源｜雄獅旅遊

特色行程必收！日本全新志摩味覺列車 璽品推荷比盧花海 開普敦馬拉松保證名額

雄獅整合全球鐵道資源，透過獨家包列、搶訂熱門車票，帶旅客深入秘境，國外鐵道首推「關西志摩味覺列車5日」，搭乘日本最新觀光列車「Les Saveurs 志摩」，體驗移動法餐沙龍，每人79,900元起。

雄獅「關西志摩味覺列車5日」，搭乘日本最新觀光列車「Les Saveurs 志摩」，體驗移動法餐沙龍，每人79,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊

精緻旅遊品牌「璽品SP Collection 」推出「荷比盧花漾韻彩13日」，遊庫肯霍夫花園，走訪市場獨家的荷蘭三色村，每人229,900元起；運動旅遊方面，推出「開普敦馬拉松9日」，保證名額參加非洲唯一世界八大馬拉松，每人169,900元起。

雄獅運動主題推出「開普敦馬拉松9日」，保證名額參加非洲唯一世界八大馬拉松，每人169,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊

搭美學列車賞阿里山、武陵櫻花季 早鳥享千元折扣

國內鐵道方面，「環島5日」搭乘栩悅號、藍皮解憂號於阿里山櫻花季出團，每人30,900元起，早鳥再折3千；「武陵農場櫻花季2日」5,399元起，搶先下單再折1千。響應政府國旅住宿補貼，雄獅訂房加碼送折扣300元再抽免費住宿。

雄獅「環島5日」搭乘栩悅號、藍皮解憂號於阿里山櫻花季出團，每人30,900元起，早鳥再折3千。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊線上旅展網頁：https://lion.tours/KqnW6vDb

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306527