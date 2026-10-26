婚假延長變14天要去哪？5個頂級長天數蜜月提案：直升機看心形大堡礁、極光玻璃屋、巴黎古董車巡禮

從 2026 年 10 月 1 日開始，婚假正式從 8 天延長為 14 天。假期的增加，意味著新人在籌劃蜜月時，不再需要被天數制約而匆匆趕行程；旅途中最重要的不是能蒐集多少景點，而是在這些絕美風景前，你身邊的人是誰。以下推薦 5 條具備深度與美學的長天數蜜月路線，在難得的婚假中，創造兩人回味一生的甜蜜記憶。

蜜月行程推薦 1. 紐西蘭：湖畔星空與微醺漫遊

如果理想中的蜜月是安靜地陪伴彼此，紐西蘭的南島會是首選之一。旅程從皇后鎮的湖區開始，沒有緊湊的集合時間，能夠欣賞瓦卡蒂普湖隨著光影變化的夢幻波光。兩個人可以入住隱密在峽灣裡的度假屋，晚上抬頭就是一片乾淨的星空。

除了湖畔散步，行程也安排走訪歷史悠久的雲霧之灣酒莊，在綠意盎然的葡萄園裡品嚐酸甜清爽的白酒，再搭配在地季節食材做成的頂級餐點。在紐西蘭蜜月，兩個人一起看著大山大水發呆也很浪漫。

雲霧之灣 Cloudy Bay 品酒之旅。圖片來源｜雄獅旅遊提供

紐西蘭的太平洋海岸景觀列車， 一路暢遊太平洋海岸，沿途景色美得令人陶醉，無窗戶玻璃的開放式景觀車廂，能近距離、無阻隔的領略太平洋的波濤洶湧，提供極具視覺享受的旅程。圖片來源｜雄獅旅遊提供

庫克山隱士飯店。圖片來源｜雄獅旅遊提供

蜜月行程推薦 2. 澳洲大堡礁：俯瞰心形礁的海島假期

對於喜歡陽光與大海的新人來說，世界最大、最長的珊瑚礁群──大堡礁能給人一種既放鬆又驚喜的體驗，趁著婚假來朝聖最能盡情享受。搭乘專屬直升機從高空俯瞰，當天然生成的心形礁出現在藍色大海中央時，那股震撼力會深深印在腦海裡。

住在鄰近礁環的度假村裡，推開門就是白天堂沙灘的細軟白沙。無論是一起潛入透亮的海水裡看彩色珊瑚與海龜，還是搭乘私人遊艇吹海風，都能在最親近自然的步調裡，享受一段專屬於兩個人的水上假期。

大堡礁。圖片來源｜雄獅旅遊提供

乘坐空中纜車，進入庫蘭達小鎮，走訪雨林。圖片來源｜雄獅旅遊提供

在悠閒的凱恩斯海濱，享受澳洲特色風味料理。圖片來源｜雄獅旅遊提供

蜜月行程推薦 3. 北歐：極光玻璃屋與極簡設計美學

北歐的吸引力，來自於它特有的純粹與平靜。這條長天數行程帶旅人深入峽灣與冰川，搭乘景觀鐵路穿梭在壯麗的山谷之間，近距離感受大自然的巧妙。牽著手面對浩瀚的天地，更希望能永遠依偎再一起。

除了風景，這趟行程裡也融入了值得一看的在地生活美學，像是入住注重光影與材質的當代設計飯店、體驗芬蘭道地的桑拿烤箱，並在蒸氣過後跳進清涼的湖水裡。如果遇到合適的季節，夜幕降臨時還能一起在極光玻璃屋等待極光閃耀整片夜空。這種充滿質感與設計氛圍的旅行，推薦給喜歡安靜與美感的夫妻。

極圈破冰船。圖片來源｜雄獅旅遊提供

搭乘 Fjellheisen 空中纜車，直達北極圏最壯麗的天際線。圖片來源｜雄獅旅遊提供

玻璃極光屋。圖片來源｜雄獅旅遊提供

蜜月行程推薦 4. 奧捷：布拉格深度連泊

冬天的歐洲有一種獨特的沉靜魅力，而這趟奧捷行程最誘人的地方，就是安排連住布拉格，不用每天收拾行李更換飯店，能讓新人像當地人一樣建立起生活步調。清晨可以手牽手走過還沒有遊客的查理大橋，看晨霧漸漸散去；午後選一家有百年歷史的咖啡館坐下來，喝杯熱咖啡、品嘗精緻糕點。

離開美麗的布拉格後，行程也將造訪雪景中的維也納與童話般的小鎮哈修塔特、庫倫洛夫，讓新人在古典音樂與中世紀建築的陪伴下，度過一段優雅又溫馨的時光。

布拉格老城廣場。圖片來源｜雄獅旅遊提供

布拉格城堡。圖片來源｜雄獅旅遊提供

童話般的哈修塔特。圖片來源｜雄獅旅遊提供

蜜月行程推薦 5. 北法：流連香檳酒莊、巴黎古董車巡禮

如果對法國有興趣，13 天的北法深度行程，則將讓新人體驗優雅的法式生活，感受所謂的法式飲食與文化。旅程中帶大家深入香檳區的百年酒莊，走進古老的地下酒窖，細細品嚐氣泡細緻的頂級香檳；到了巴黎，更安排了非常特別的專屬古董車體驗，由司機開著復古車款，載著兩人穿梭於巴黎的小巷、塞納河畔與蒙馬特高地，彷彿走進舊電影的畫面裡。從古堡風光到精美的法式餐桌，每一處安排都充滿了對生活的熱情與講究。

聖米歇爾山 。圖片來源｜雄獅旅遊提供

巴黎古董車專屬體驗。圖片來源｜雄獅旅遊提供

長天數蜜月旅行注意事項

想讓動輒長達 14 天的長途蜜月婚假能圓滿順暢，出發前的準備細節與心態調整同樣重要。

跟團蜜月的最大優點，就是能把複雜的交通接駁、行李置物與餐廳預約等繁瑣事項交給專業的旅行社，讓兩人專心享受旅程就好。

不過想讓蜜月旅行更愉快，還有幾個小細節值得注意。例如報名時務必提早告知旅行社此行是蜜月，不少高端團體行程與合作飯店會特別安排床頭布置、贈送香檳或提供房型升等驚喜。而在行程選擇上，建議挑選主打自由時間充裕、不趕行程的小團，既能享有團體行程的便利，也能在景點保留專屬於兩人的散步時光。

出發前除了確認護照效期與入境手續，也別忘了準備好個人常備藥品與適合當地的洋蔥式穿搭。另外，與長達約 2 週的團體相處時，保持準時的好習慣能讓整體行程更順暢，

蜜月旅行途中難免會遇到小插曲或不如預期的時刻，心態最好保持彈性並給彼此適度的個人空間；不妨隨興走進路邊的咖啡館，或許能讓這趟蜜月留下最放鬆且深刻的回憶！

飲酒過量有礙健康。喝酒禁止開車

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306507