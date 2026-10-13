搭「台灣好行」領50元消費券！秋遊西拉雅「泡湯、吃桶仔雞、品菱角」一次滿足
【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，正是搭乘大眾運輸輕鬆出遊的好時節！交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處推出「秋遊西拉雅・搭台灣好行領好康」活動，只要於10/17及10/18搭乘台灣好行「關子嶺線」或「菱波官田線」，即可獲得50元特約店家消費券1張，數量有限，發完為止。搭乘「台灣好行」暢遊「仙境西拉雅」，還能享用特色美食與伴手禮。
拿好康超簡單！上車立刻領取50元消費券，每人每次搭乘限領1張，手機掃一下券上的 QR Code，在地隱藏版美食與伴手禮地圖立刻解鎖！不管是想來碗熱呼呼的在地小吃，還是拎走手作伴手禮，通通現折50元！消費券使用期限至10/31，跟著台灣好行「關子嶺線」及「菱波官田線」一路吃喝玩樂，輕鬆解鎖最潮的大眾運輸低碳踩點之旅！
觀光署西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，「台灣好行」串聯多元旅遊資源，搭乘「關子嶺線」可以一路直達泥漿溫泉區，先泡個全臺獨一無二泥漿溫泉讓全身放鬆，再撕開一隻剛出爐、皮脆肉嫩還會滴汁的桶仔雞，是秋天最過癮的享受！搭乘「菱波官田線」則正逢官田菱角盛產期，除了咬下一口熱騰騰、扎實綿密的在地菱角，還能悠閒欣賞埤塘景致。
為了讓旅客玩得更省心，特別推出多款超值旅遊套票，如「關子嶺一日湯旅」、「俗女養成日記－幸福後壁一日遊」、「擁抱田園微光－溫馨焢窯雙日遊」等，可至 KKday、捷利旅行社、旅遊達人網及 QYOU 趣優套票等各大通路購買。請把握活動期間搭乘「台灣好行」，輕鬆走訪在地特色店家、品嚐最道地的秋季農特產，深度感受秋日仙境西拉雅獨特魅力！更多相關活動資訊，請參閱「西拉雅國家風景區管理處」網站。
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