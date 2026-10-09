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故宮10月免票攻略！10月這兩天「南北院免費參觀」、北院加碼「10／31晚間也免費」 朝聖《龍藏經》先預約

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／聯合報系資料照、故宮提供
圖／聯合報系資料照、故宮提供

抄筆記！不只10/10國慶日故宮南北院10月共有兩天免費參觀，北院更加碼響應2026台北白晝之夜加開「10/31晚間免費參觀」，入館時間與參觀方式搶先看。

故宮南北院「國慶日免費」

又等到免費開放日了！10/10國慶日當天，故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀；而10月還有一天免票日：10/17台灣文化日，故宮北部院區第一展覽館及南部院區同樣免費參觀。

故宮北院。圖／摘自國立故宮博物院粉專
故宮北院。圖／摘自國立故宮博物院粉專

故宮南院。圖／故宮南院提供
故宮南院。圖／故宮南院提供

故宮ｘ2026台北白晝之夜：北部院區「10/31晚間免費參觀」

響應「2026台北白晝之夜 NIGHT KA SHI 夜卡西」，故宮北部院區第一展覽館特別於10/31週六夜間時段17:00-21:00開放免費參觀（未包括至善園），10/31當日延長開放至21:00。10/31當日可先至故宮參觀，再搭乘捷運淡水信義線至圓山站前往白晝之夜活動主場地－圓山花博

參觀當期展覽，且不參觀「龍藏經(II)特展」請於第一展覽館B1、1F大廳電子售票機取票入場；如欲參觀當期展覽與「龍藏經(II)特展」則需提前線上預約參觀時段取得入場QR Code（門票免費），現場候補券於17:10開始發放，數量有限、額滿為止。

故宮北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，近日受到各界熱烈關注。圖／故宮提供
故宮北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，近日受到各界熱烈關注。圖／故宮提供

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