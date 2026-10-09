故宮10月免票攻略！10月這兩天「南北院免費參觀」、北院加碼「10／31晚間也免費」 朝聖《龍藏經》先預約
抄筆記！不只10/10國慶日，故宮南北院10月共有兩天免費參觀，北院更加碼響應2026台北白晝之夜加開「10/31晚間免費參觀」，入館時間與參觀方式搶先看。
故宮南北院「國慶日免費」
又等到免費開放日了！10/10國慶日當天，故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀；而10月還有一天免票日：10/17台灣文化日，故宮北部院區第一展覽館及南部院區同樣免費參觀。
故宮ｘ2026台北白晝之夜：北部院區「10/31晚間免費參觀」
響應「2026台北白晝之夜 NIGHT KA SHI 夜卡西」，故宮北部院區第一展覽館特別於10/31週六夜間時段17:00-21:00開放免費參觀（未包括至善園），10/31當日延長開放至21:00。10/31當日可先至故宮參觀，再搭乘捷運淡水信義線至圓山站前往白晝之夜活動主場地－圓山花博。
參觀當期展覽，且不參觀「龍藏經(II)特展」請於第一展覽館B1、1F大廳電子售票機取票入場；如欲參觀當期展覽與「龍藏經(II)特展」則需提前線上預約參觀時段取得入場QR Code（門票免費），現場候補券於17:10開始發放，數量有限、額滿為止。
編輯推薦
- 限時免門票、每日80名！台北公館「百年神祕禁地」解禁 國慶連假揭密「台版地下水宮殿、巴洛克式排柱」
- 早起排隊也值得！115年全台「國慶紀念品」懶人包 紀念隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。