老地標變身美炸！ 萬華「艋舺公園」10/17全新改造登場 鏡池倒映龍山寺＋水舞秀 3大亮點搶先看

老地標變身新景點！台北市萬華區艋舺公園經歷了長達16個月的閉園改造，將於10月17日重新啟用，以「減法美學」與「空間敞開」為核心，徹底翻新了老舊的公共設施，開園後至11月7日更規劃了長達一個月的「艋舺公園 OPEN UP」系列慶祝活動，還有市集、表演、戶外活動接力登場。

圖／台北市政府工務局提供

艋舺公園10/17重新啟用 空間大改造

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位在龍山寺對面的艋舺公園，過去常被詬病光線昏暗、動線雜亂的公園空間，這回改造透過移除部分花架、圍欄及重新整理廣場鋪面，整體工程主打三大吸睛亮點：首先是將原先厚重沉悶的舊黃色山形屋頂全面拆除，換上低明度且輕盈透光的安全膠合玻璃，打造出全新的「風雨迴廊」，讓自然天光恣意灑落，整體通透度與舒適感直線飆升。

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鏡池倒映龍山寺 還有定時水舞秀

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重新啟用後讓人眼睛為之一亮的「親水廣場」，官方巧妙活化了既有機房並整理下凹水池，讓平靜的水面化身為絕美的天然鏡面，增加觀賞性，也兼具調節微氣候、降溫的功能。

以平靜水面重現約200年前龍山寺「美人照鏡池」的歷史意象，完美倒映出百年古蹟龍山寺的莊嚴之美，且未來入夜後還會定時上演聲光水舞秀，未來民眾可利用水面拍攝龍山寺倒影，成為新的打卡角度。

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最後則是打開了長久以來被花架圍欄阻擋的「視覺中軸線」，視野瞬間豁然開朗，讓民眾進入公園後可以直接看見龍山寺，也增加公園與周邊歷史街區的連結。

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免費演唱會、戶外演出 週末還有商圈券、夜市券

配合重新開園，艋舺公園從10月17日起至11月7日，連續4個週末安排系列活動。10月17日啟用當天，首先登場的是「萬華萬象．共生＆綻放」免費懷舊演唱會，分為下午與傍晚兩場，現場自由入座、免費參加。

10月18日則有在地市集、表演等活動；10月24日安排雲門舞集《十三聲》十週年艋舺戶外特別演出，10月31日還有淡蘭百年山徑北北基宜會師活動與「藝起在艋舺」，11月1日及11月7日則安排艋舺再造店家成果發表會，讓重新開放後的公園持續有活動進駐。

10月17日至11月7日，每週六、日將在現場發放商圈抵用券；10月17日至10月31日的每週六，另加碼發放地下街、夜市消費券，民眾可以安排艋舺公園、龍山寺及周邊商圈一起逛。實際發放數量與使用方式依現場公告為準。

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