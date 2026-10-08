2026「雙十國慶樂園與遊樂區優惠」1次看！六福村599元、麗寶18歲以下免費，13處森林遊樂區半價

2026年雙十國慶連假即將登場，今年國慶連假為10月9日至10月11日，全台遊樂園、森林遊樂區與熱門景點陸續推出限定優惠。交通部觀光署整理多項國慶好康，包括六福村身分證「湊10」599元、麗寶樂園18歲以下免費、劍湖山壽星100元、雲仙樂園國慶壽星免費，以及柳營尖山埤變裝免費入園；另外，林業及自然保育署也推出13處國家森林遊樂區半票優惠，台北天文館更祭出10月10日展示場免費，適合趁著3天連假安排親子出遊。

六福村主題遊樂園｜身分證有「1、0」享599元

新竹六福村推出「雙十國慶碼」優惠，10月9日至11日連假期間，只要身分證字號加上民國出生年月日的數字中，同時出現「1」與「0」，即可享599元優惠入園；曾經到訪六福村的遊客，出示舊票根、過期年票或本人過去在園區的照片，同樣可以599元入園，陪同親友則享799元優惠。

圖／六福村提供

圖／六福村提供

親子族群另有「SNOOPY國慶童樂會」，未滿12歲兒童於連假期間可享399元優惠，並有機會獲得SNOOPY限量紀念票卡。此外，萬聖節期間也推出變裝優惠，全身鬼怪裝扮達70%以上即可599元入園。實際優惠資格須依現場證件查驗為準。

麗寶樂園｜18歲以下免費，1人購票再送1人

台中麗寶樂園今年國慶連假推出家庭客相當有感的優惠，10月9日至11日期間，購買1張899元全票，即可讓1名18歲以下同行者免費入園，相當於親子出遊2人最低899元。官方商城目前也已上架「10月連假優惠」套票。

圖／麗寶樂園提供

圖／麗寶樂園提供

另外，10月壽星也有專屬優惠，10月壽星可享雙園擇一650元，親友則有799元優惠；國慶期間還安排熊大、兔兔等角色活動，適合親子族群趁連假一起出遊。

圖／麗寶樂園提供

雲仙樂園｜10月10日國慶壽星免費入園

新北烏來雲仙樂園把「雙十」直接變成生日優惠，10月10日國慶日當天生日者可免費入園，同行親友則可享半價優惠。對於剛好在國慶日生日的民眾來說，是今年雙十相當亮眼的免費入園選項。

圖／雲仙樂園提供

九族文化村｜雙十限定優惠登場

南投九族文化村官網已於9月21日公布「雙十國慶優惠」，列入今年國慶連假的限定活動之一。九族文化村結合原住民族文化體驗、遊樂設施與日月潭纜車，適合安排成親子一日遊或日月潭周邊行程。官方目前最新消息頁面也持續列出雙十優惠活動，實際優惠票價與使用規則建議出發前依官方公告確認。

圖／九族文化村提供

13處國家森林遊樂區｜雙十連假門票半價

如果不想去大型遊樂園，也可以改走山林路線。林業及自然保育署宣布，10月9日至11日國慶連假期間，13處國家森林遊樂區推出入園門票半票優惠，包含太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南及富源。

圖／林業及自然保育署提供

其中內洞以瀑布與豐富蕨類生態聞名，滿月圓適合秋季賞瀑與健行，拉拉山則可欣賞巨木群，阿里山、太平山等也都是國慶連假安排森林旅行的人氣選擇。

此外，10月整個月份還有「勇腳馬佇遮」打卡活動，雙十連假期間則安排森林療癒體驗，適合想避開人潮、走進山林的人。

台北天文館｜10月10日展示場免費

台北市區也有免費景點可選。台北天文館宣布，10月10日雙十節當天，展示場9時至20時免費開放，不用門票即可參觀年度特展「不可思議的銀河」，連假期間還有銀河書籤創作、手機天文闖關、星姊姊說故事等親子活動。

圖／臺北天文館提供

其中「銀河創意工坊」每日分上、下午兩場，每場活動限額600人；另有「恐龍的秘密—外星異世界」立體劇場新片，適合安排成台北市區的親子半日遊。

國立海洋科技博物館｜雙十套票2人同行1人免費

基隆國立海洋科技博物館也有雙十限定優惠，10月9日至11日期間，主題館加特展套票推出「兩人同行一人免費」，也就是兩人同行只需購買1人的優惠套票即可。對於想安排北海岸親子行程的家庭，可以搭配潮境智能海洋館、海洋劇場等周邊景點一起規劃。

圖／國立海洋科技博物館提供

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