衝台北101看雙十煙火！ 10/10「14分鐘國慶展演」+600台無人機　2大推薦觀賞點＆交通管制懶人包

雙十國慶日即將到來，今年台北101再度為全台民眾帶來視覺饗宴！2026年台北101國慶展演於10月10日晚上10點正式登場，以「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，重磅推出「無人機 × 煙火共演」的震撼演出，全程約14分鐘。想前往信義區捕捉絕美璀璨夜空畫面的民眾，先掌握官方推薦觀賞位置，快收下最完整的觀賞與交通管制懶人包！

圖／台北101官網

➤展演時間與推薦觀賞點

圖／翻攝台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

今年台北101國慶展演將於10月10日的晚上10點登場，展演地點位於台北世貿一館及台北君悅酒店上空，點亮信義區的夜空，共結合600台無人機、煙火、雷射及台北101建築燈光，整場約14分鐘，其中煙火演出約4分鐘。戶外公共區域觀賞免費，不需購票。

為了讓民眾能有絕佳的視野捕捉這場盛會，官方特別推薦兩大核心觀賞熱區：

1.台北市政府前廣場：視野開闊，是欣賞無人機編隊與大樓展演的絕佳位置。

2.國父紀念館：能夠完整遠眺台北101全景，適合喜歡捕捉地標全貌與煙火交織畫面的攝影愛好者。

值得注意的是，今年無人機數量增加至600台，若受到天候等不可抗力因素影響，無人機無法升空，活動將調整為煙火展演，因此實際演出內容仍以當日官方公告為準。

圖／台北101官網

➤交通管制與人行道管制措施

為確保活動當日人潮安全及交通順暢，信義計畫區將實施嚴格的交通與人行管制，請民眾多加留意：

交通管制階段一（21:00 - 21:40）：市府路、松壽路、松智路及信義路部分路段實施車輛隻出不進或禁止通行，市府路（松高-松壽）雙向則全面禁止車輛通行並開放民眾聚集。

交通管制階段二（21:40 - 22:30）：上述路段全線封閉禁止車輛通行。同時，台北101與南山A21四周人行道、世貿部分人行道以及通往君悅、世貿、ATT/南山的連通空橋將全面實施行人勸離或禁止通行。

捷運站點異動：捷運台北101/世貿站 4號出口將於特定時段封閉，民眾請改由 1、2、3、5 號出口進出。

圖／台北101官網

➤營業時間異動與線上直播

因應國慶展演盛事，台北101館內各場域於10月10日當日將調整營業時間：

台北101購物中心：11:00 ~ 21:30

台北101觀景台：10:00 ~ 21:00（20:15停止售票）

辦公大樓出入口：將於18:00開始進行管制。

需特別注意，晚上10點的國慶展演並不會在台北101觀景台營業時間內進行，民眾若要看完整展演，應改往官方推薦的戶外觀賞區。

若當天無法親自前往信義區現場同樂，或是想避開人潮，民眾也可以透過台北101官方YouTube頻道收看線上直播，一起在家感受點亮台灣的感動時刻！

2026台北101國慶展演

．時間：2026年10月10日（六）22:00

．展演地點：台北世貿一館、台北君悅酒店上空

．展演時間：約14分鐘

．戶外觀賞：免費

．捷運：台北101／世貿站4號出口封閉，改走1、2、3、5號出口

．交通管制：10月10日21:00～22:30周邊道路管制，實際依現場狀況調整

．官方直播：台北101官方YouTube頻道

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