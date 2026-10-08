快訊

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

孫德榮大吼質問「我哪裡對不起妳」 陳喬恩忍20年嗆：不用一直提到我

衝台北101看雙十煙火！ 10/10「14分鐘國慶展演」+600台無人機　2大推薦觀賞點＆交通管制懶人包

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北101官網、翻攝台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel
圖／台北101官網、翻攝台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

雙十國慶日即將到來，今年台北101再度為全台民眾帶來視覺饗宴！2026年台北101國慶展演於10月10日晚上10點正式登場，以「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，重磅推出「無人機 × 煙火共演」的震撼演出，全程約14分鐘。想前往信義區捕捉絕美璀璨夜空畫面的民眾，先掌握官方推薦觀賞位置，快收下最完整的觀賞與交通管制懶人包

圖／台北101官網
圖／台北101官網

➤展演時間與推薦觀賞點

圖／翻攝台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel
圖／翻攝台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

今年台北101國慶展演將於10月10日的晚上10點登場，展演地點位於台北世貿一館及台北君悅酒店上空，點亮信義區的夜空，共結合600台無人機、煙火、雷射及台北101建築燈光，整場約14分鐘，其中煙火演出約4分鐘。戶外公共區域觀賞免費，不需購票。

為了讓民眾能有絕佳的視野捕捉這場盛會，官方特別推薦兩大核心觀賞熱區：

1.台北市政府前廣場：視野開闊，是欣賞無人機編隊與大樓展演的絕佳位置。

2.國父紀念館：能夠完整遠眺台北101全景，適合喜歡捕捉地標全貌與煙火交織畫面的攝影愛好者。

值得注意的是，今年無人機數量增加至600台，若受到天候等不可抗力因素影響，無人機無法升空，活動將調整為煙火展演，因此實際演出內容仍以當日官方公告為準。

圖／台北101官網
圖／台北101官網

➤交通管制與人行道管制措施

為確保活動當日人潮安全及交通順暢，信義計畫區將實施嚴格的交通與人行管制，請民眾多加留意：

交通管制階段一（21:00 - 21:40）：市府路、松壽路、松智路及信義路部分路段實施車輛隻出不進或禁止通行，市府路（松高-松壽）雙向則全面禁止車輛通行並開放民眾聚集。

交通管制階段二（21:40 - 22:30）：上述路段全線封閉禁止車輛通行。同時，台北101與南山A21四周人行道、世貿部分人行道以及通往君悅、世貿、ATT/南山的連通空橋將全面實施行人勸離或禁止通行。

捷運站點異動：捷運台北101/世貿站 4號出口將於特定時段封閉，民眾請改由 1、2、3、5 號出口進出。

圖／台北101官網
圖／台北101官網

➤營業時間異動與線上直播

因應國慶展演盛事，台北101館內各場域於10月10日當日將調整營業時間：

台北101購物中心：11:00 ~ 21:30

台北101觀景台：10:00 ~ 21:00（20:15停止售票）

辦公大樓出入口：將於18:00開始進行管制。

需特別注意，晚上10點的國慶展演並不會在台北101觀景台營業時間內進行，民眾若要看完整展演，應改往官方推薦的戶外觀賞區。

若當天無法親自前往信義區現場同樂，或是想避開人潮，民眾也可以透過台北101官方YouTube頻道收看線上直播，一起在家感受點亮台灣的感動時刻！

2026台北101國慶展演

．時間：2026年10月10日（六）22:00

．展演地點：台北世貿一館、台北君悅酒店上空

．展演時間：約14分鐘

．戶外觀賞：免費

．捷運：台北101／世貿站4號出口封閉，改走1、2、3、5號出口

．交通管制：10月10日21:00～22:30周邊道路管制，實際依現場狀況調整

．官方直播：台北101官方YouTube頻道

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台北101 國慶日 煙火秀 無人機 懶人包

相關新聞

台茂10月活動搶先看！ 5分鐘「璀璨煙火秀」+「6米紫色軟糖熊」空降暴走、「萬聖親子變裝」再送禮券

桃園台茂10月接力推出雙十煙火、6米紫色軟糖熊及萬聖變裝PK賽，10/9煙火秀限時5分鐘，10/31邀6歲以下童參賽。

衝台北101看雙十煙火！ 10/10「14分鐘國慶展演」+600台無人機　2大推薦觀賞點＆交通管制懶人包

台北101將於10月10日22時推出14分鐘國慶展演，結合600台無人機與煙火；市府前廣場、國父紀念館為推薦觀賞點，信義區21時起分階段管制

台北洲際酒店今開幕！347間客房、7大餐飲進駐大巨蛋 拚8成住房率

台北洲際酒店（InterContinental Taipei）今（8日）正式開幕，坐落台北大巨蛋園區核心，串聯信義商圈與松山文創園區，規劃347間客房與套房、7大餐飲品牌，鎖定國際旅客、奢華客群及企業長住客。

2026「雙十國慶樂園與遊樂區優惠」1次看！六福村599元、麗寶18歲以下免費，13處森林遊樂區半價

2026國慶連假10月9日至11日登場，六福村599元、麗寶18歲以下免費，13處國家森林遊樂區門票半價，天文館10日免費。

頭等艙不是私人飯店！資深空服員揭8大NG行為 旅客最常犯這些錯

近年不少旅客會透過里程、信用卡點數或升等優惠，體驗商務艙、頭等艙的高規格服務，不過第一次搭乘高級艙等，除了享受更寬敞的座位與精緻餐點，也要注意機上禮儀。根據美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》報導，在美國航空（American Airlines）擔任空服員13年的哈迪（Keivon Hardy）依照自己的觀察和經驗，整理了旅客第一次搭乘高級艙等時常見的8大NG行為，提醒隨時注意搭機禮儀。

他拿到兒子畢旅行程表先找這4個字 過來人笑：20年都沒變

畢業旅行是許多人學生時代的重要回憶，不過有一名家長近日拿到兒子的畢業旅行行程表，第一眼竟不是先看景點，而是確認上面有沒有「國道風光」4個字，貼文曝光後吸引逾50萬人次瀏覽、上萬人按讚，也意外掀起網友集體回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。