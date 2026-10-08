台茂10月活動搶先看！ 5分鐘「璀璨煙火秀」+「6米紫色軟糖熊」空降暴走、「萬聖親子變裝」再送禮券

雙十連假想好要去哪裡打卡了嗎？ 桃園台茂購物中心10月活動陸續登場，從雙十連假一路玩到萬聖節，除了安排雙十煙火秀，還有高達6米的紫色「暴走軟糖熊」進駐台茂公園，月底再接力推出萬聖變裝活動。想趁10月安排親子出遊、拍照打卡兼拿獎！

第一站：10/9雙十煙火先登場 台茂公園5分鐘煙火秀

圖／翻攝台茂購物中心官網、FB粉專

活動時間：10/9 (五) 19:45 ~ 19:50

活動地點：台茂公園

精彩亮點：白天可以先在館內血拼、爽逛週年慶買好買滿，當夜幕低垂時，重頭戲緊接登場！10/9 晚上將於台茂公園上演絢麗的雙十煙火秀，5分鐘的璀璨花火絕對讓人驚豔。

想搶佔最佳觀賞視角的民眾，建議於當天19:30前至戶外圓形廣場卡位；同時館方提醒，19:40起館內對外出口將進行管制，請大家提早做好準備。

第二站：10/10 糖果怪暴走！6米高神祕紫色軟糖熊驚喜現身

圖／翻攝台茂購物中心官網、FB粉專

活動時間：10/10 (六)正式暴走

活動地點：台茂公園

精彩亮點：今年雙十節，台茂公園最新流出的神祕情報，一隻高達「 6米的巨型紫色軟糖熊」即將空降現身。牠擁有獨特的螺旋眼與黑色披風，外表看似甜美可愛，卻又帶著一絲神祕詭異感。這隻「糖果怪」將在10月10日正式展開暴走，絕對是今年連假最具話題性的巨型打卡地標！

活動期間還安排彩繪派對、氣球派對、萬聖音樂會等節慶活動，讓萬聖主題不只有拍照，也有親子可以參加！

圖／翻攝台茂購物中心官網、FB粉專

第三站：10/31萌鬼出動！萬聖節變裝PK賽「大鬼牽小鬼」

圖／翻攝台茂購物中心官網、FB粉專

活動時間：10/31 (六) 15:00 ~ 17:00

活動地點：台茂公園 ｜ 圓形廣場

精彩亮點：萬聖節重頭戲壓軸登場！台茂特別舉辦「萬聖節變裝PK賽」，限6歲以下的小朋友報名挑戰。快幫家中的萌娃換上最有創意、最吸睛的搞怪造型，親子上台秀出獨家造型來挑戰「大鬼牽小鬼變裝大賽」，即可領取參加獎禮券！

圖／翻攝台茂購物中心官網、FB粉專

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