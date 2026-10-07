身分證拿出來！全台最美「五星海景飯店Buffet」10月壽星吃到飽1010元、國慶日壽星直接5折

國慶連假安排遊花蓮必看！花蓮遠雄悅來大飯店推出「悅來歡慶雙十・十十精彩・樂饗太平洋」餐飲優惠，主打《英倫西餐廳》海景自助餐優惠。10月壽星整個月份吃自助晚餐每人1,010元、免10%服務費，10月10日國慶當天更可享自助晚餐或週末自助下午茶5折。

十月壽星獨享 國慶當日直接「半價」開吃

圖／花蓮遠雄悅來大飯店提供

有大片玻璃窗，可以坐擁太平洋無限海景的「英倫西餐廳」，特別針對10月1日至10月31日出生的壽星祭出專屬寵愛。活動期間內，壽星本人前往享用自助晚餐，不僅直接享有優惠價1,010元，更佛心直接免收10%服務費；若是喜歡下午茶氛圍的朋友，假日自助下午茶也同步推出雙人同行1,010元的免服務費好康。

最令人心動的是，只要你是 10月10日國慶當日 生日的超級壽星，只要攜伴1人以上同行，當天不管是吃晚餐還是下午茶，本人通通直接享 5折優惠。

圖／花蓮遠雄悅來大飯店提供

海景Buffet餐券67折起 限量販售到10/15

圖／花蓮遠雄悅來大飯店提供

遠雄悅來也推出「十十相會・電子餐券限時快閃」，即起至10月15日限量販售。其中《英倫西餐廳》自助晚餐原價每人1,380元加10%服務費，電子餐券優惠價為1,010元，4張一組、每套4,040元；自助下午茶原價每人620元加10%服務費，優惠為雙人1,010元，同樣4張一組、每套4,040元。餐券使用期間則至11月30日。

圖／花蓮遠雄悅來大飯店提供

甜點控暴動！打卡加碼「第二件只要 10 元」

館內的麥坊也沒打算放過大家的甜點胃，即日起至10月31日活動期間，旅客只要在個人Facebook、Instagram公開打卡分享，或是動動手指在Google留下真實的體驗心得，在購買《麥坊》指定款手作蛋糕時，就能享有 「第二件只要10元銅板價」 的加碼優惠。

圖／花蓮遠雄悅來大飯店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」