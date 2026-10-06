雙十連假衝桃園！5萬面「國旗海打卡聖地」曝光　國旗屋連32年升旗典禮＋4大旗海景點一次看

桃園國旗海現身！「國旗達人」張老旺今年持續舉辦國慶升旗典禮，已邁入第32年，並在龍岡圓環一帶布置約3萬5千面國旗；更有周邊民眾、團體接力打造旗海，合計再增加約1萬5千面，整體預估超過5萬面國旗，超級壯觀！

圖／IG@molly888666授權提供

今年86歲的張老旺爺爺，早年跟著國軍在滇緬邊界生活，對國旗有著深厚且堅定的情感。他多年來堅持自掏腰包、親力親為，連續32年自辦升旗典禮。今年他在龍岡圓環旁公園與親友合力佈置，掛滿約5萬面國旗，形成一片震撼人心的壯麗旗海。

國旗達人張老旺自辦升旗典禮邁入第32年。記者鄭國樑／攝影

今年最讓人欣慰的是，各界也紛紛加入響應，包括平鎮區的雲南文化公園、異域故事館、忠貞市場整頓後的三角空地，以及招牌的「國旗屋米干店」等四處景點，也陸續由不同團隊主導佈置了大約1.5萬面國旗。連同主會場在內，周邊區域總共迎來高達5萬面的旗海。

張老旺表示不發邀請函歡迎自動參加升旗典禮。記者鄭國樑／攝影

國旗屋升旗典禮預定於10月10日上午9點開始，10點升旗典禮；地點位於桃園龍岡圓環、龍東路口附近草坪，不發邀請函，民眾可自行前往。

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